Семенович раскритиковала россиян за выбор настоящих елок для празднования Нового года

Анна Семенович никогда не лезла за словом в карман. Знаменитость вызвала общественный резонанс, выступив с критикой в адрес людей, которые устанавливают живые елки в своих домах на Новый год.

Артистка считает, что вырубка деревьев ради временного украшения — это не только неразумно, но и жестоко по отношению к природе.

"Я вообще не любитель настоящих елок, мне их очень жалко. Люди их рубят, чтобы они месяц постояли порадовали нас, а это живое дерево", — категорично заявила она.

Семенович подчеркнула, что такие действия наносят вред экологии и не соответствуют современным представлениям о бережном отношении к окружающей среде. По ее мнению, гораздо лучше наряжать деревья на свежем воздухе, в лесу или парке, где они могут продолжать жить и радовать людей в естественной среде обитания.

В то время как Семенович выступает за экологичность и заботу о природе, другие знаменитости продолжают следовать традициям, не задумываясь о последствиях. Например, недавно пользователи интернета были возмущены новогодней елкой Филиппа Киркорова.

Певец украсил свою елку исключительно серебряным дождиком, не повесив на нее ни одной игрушки. Поклонники назвали такое дизайнерское решение "некрасивым и страшным", что добавило масла в огонь обсуждений о том, как должны выглядеть новогодние атрибуты.

К тому же стало известно, что стоимость этой елки превышает миллион рублей, и это также вызвало много вопросов у россиян. Многие посчитали, что такие траты на украшение не оправданы.