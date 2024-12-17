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Вторник 17 декабря

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Шаляпин заговорил о детях от Волочковой

Шаляпин заговорил о детях от Волочковой
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Прохор Шаляпин считает Анастасию Волочкову красивой и достойной женщиной.

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин поддерживают дружеские отношения, однако поклонники часто подозревают их в романтической связи. В интернете даже появлялись слухи о том, что у пары есть общий ребенок. Хотя певец опроверг эту информацию, он заговорил о детях от балерины и не упустил возможность пофантазировать о том, какими они могли бы быть.

Шаляпин отметил, что у них с Анастасией могли бы родится красивые и талантливые наследники, так как она выглядит прекрасно. К тому же, по словам артиста, отпрыски от Волочковой, несомненно, стали бы выступать, например, в Большом театре. Слухи же о беременности Волочковой, по словам исполнителя, возникли из-за шутки самой Анастасии. Он уточнил, что на самом деле ни она, ни кто-либо другой не ждет ребенка от него.

Что касается самого Шаляпина, у него пока нет детей, но он утверждает, что готов стать отцом. При этом певец надеется, что появление детей не создаст для него больших трудностей. Прохор признался, что он не любит чужих детей, хотя сам мечтает о большом количестве потомства. Однако он предпочел бы, чтобы его дети жили отдельно и приходили к нему лишь на встречи и фотосессии. Певец считает, что отпрыски должны заботиться о своих родителях и поддерживать финансово.

Напомним, ранее Шаляпин предложил Волочковой совместное проживание в хижине посреди пустыни. Тогда он пошутил, что с милым рай и в шалаше. После этого снова заговорили, что артистов связывает нечто большее, чем дружба.

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2024, 06:20
Прохор Шаляпин.Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов”
Youtube / @GaripovSvyatoy• Требует проверки

Фоторепортаж

Кто из звезд не служил в армии: Галкин*, Киркоров, Шаляпин

Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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