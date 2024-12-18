Нисуаз с обжаренным в кунжуте тунцом: классический рецепт прямиком из Ниццы

Салат олицетворяет средиземноморскую кухню и идеально подходит для легкого обеда или ужина. Ключевым ингредиентом является тунец, который в идеале должен быть обжарен снаружи до золотистой корочки, оставляя при этом нежную и сочную сердцевину практически сырой.
Ингредиенты на 2 порции:
• Картофель — 200 г
• Стейк тунца — 1 упаковка (250 г)
• Помидоры черри — 8 шт.
• Руккола — 1 упаковка (100 г)
• Яйца — 2 шт.
• Растительное масло — 50 мл
• Горчица — 2 ч. л.
• Лимонный сок — 2 ч. л.
• Анчоусы — 2 шт.
• Жидкий мед — 1 ч. л.
• Микс белого и черного кунжута
Приготовление:
1. Начните с отваривания картофеля и яиц. После этого остудите их, чтобы они были готовы к нарезке.
2. Очистите остывший картофель и нарежьте его крупными дольками. Яйца разрежьте пополам.
3. Подготовьте стейк тунца: промокните его бумажным полотенцем, слегка посолите и поперчите. Обваляйте тунец в смеси кунжута, чтобы он покрывался равномерно.
4. Разогрейте сковороду-гриль с растительным маслом и обжаривайте тунец по 3 минуты с каждой стороны, чтобы он приобрел аппетитную корочку.
5. После обжаривания дайте тунцу немного остыть, затем нарежьте его тонкими ломтиками.
6. Помойте помидоры черри, обсушите и разрежьте их пополам.
7. Для заправки соедините растительное масло, горчицу, мед, лимонный сок и мелко нарезанные анчоусы (или замените их на филе кильки в масле).
8. Соберите салат: на дно тарелки выложите заправку, затем добавьте рукколу, картофель, помидоры черри и ломтики тунца. Завершите блюдо половинками яиц и посыпьте кунжутом.