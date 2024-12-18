Нисуаз с обжаренным в кунжуте тунцом: классический рецепт прямиком из Ниццы

Салат Нисуаз – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная традиция, пришедшая к нам из солнечной Ниццы.

Салат олицетворяет средиземноморскую кухню и идеально подходит для легкого обеда или ужина. Ключевым ингредиентом является тунец, который в идеале должен быть обжарен снаружи до золотистой корочки, оставляя при этом нежную и сочную сердцевину практически сырой.

Ингредиенты на 2 порции:

• Картофель — 200 г

• Стейк тунца — 1 упаковка (250 г)

• Помидоры черри — 8 шт.

• Руккола — 1 упаковка (100 г)

• Яйца — 2 шт.

• Растительное масло — 50 мл

• Горчица — 2 ч. л.

• Лимонный сок — 2 ч. л.

• Анчоусы — 2 шт.

• Жидкий мед — 1 ч. л.

• Микс белого и черного кунжута

Приготовление:

1. Начните с отваривания картофеля и яиц. После этого остудите их, чтобы они были готовы к нарезке.

2. Очистите остывший картофель и нарежьте его крупными дольками. Яйца разрежьте пополам.

3. Подготовьте стейк тунца: промокните его бумажным полотенцем, слегка посолите и поперчите. Обваляйте тунец в смеси кунжута, чтобы он покрывался равномерно.

4. Разогрейте сковороду-гриль с растительным маслом и обжаривайте тунец по 3 минуты с каждой стороны, чтобы он приобрел аппетитную корочку.

5. После обжаривания дайте тунцу немного остыть, затем нарежьте его тонкими ломтиками.

6. Помойте помидоры черри, обсушите и разрежьте их пополам.

7. Для заправки соедините растительное масло, горчицу, мед, лимонный сок и мелко нарезанные анчоусы (или замените их на филе кильки в масле).

8. Соберите салат: на дно тарелки выложите заправку, затем добавьте рукколу, картофель, помидоры черри и ломтики тунца. Завершите блюдо половинками яиц и посыпьте кунжутом.