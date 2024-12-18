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Среда 18 декабря

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40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского

40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского
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40 дней назад скоропостижно ушел из жизни Антон Коробков-Землянский. Его смерть стала шоком и для артистов, с которыми он работал, и для журналистов. Похоронили пресс-секретаря SHAMAN c почестями на престижном Троекуровском кладбище столицы.

Согласно православным верованиям, на 40 день после смерти определяется, где будет пребывать душа человека — в раю или в аду. Это решение Бога остается в силе до Страшного Суда. Душе человека особенно тяжело в это время, поэтому важна молитвенная поддержка от родных и близких. Нужно просить Всевышнего об отпущении грехов скончавшегося, чтобы его душа могла обрести покой. Поэтому утро для близких Коробкова-Землянского началось с похода в храм.

А потом все поехали на Троекуровское кладбище. Цветов, корзин и венков здесь так же много, как и в день похорон Антона. От благодарных артистов, от коллег, от партнеров, от друзей... Один из самых красивых свежих венков – от "Европейской Медиагруппы", где Антон Коробков-Землянский был директором по коммуникациям. Его ценили, уважали, любили. И уход Антона из жизни стал потрясением. Проститься с ним пришли Дмитрий Борисов, Андрей Малахов, Яна Чурикова, Юта. А через несколько дней соседом Антона Коробкова-Землянского по месту вечного упокоения стал певец Владимир Левкин...

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, что еще 8 ноября Антон работал с SHAMAN на юбилейных творческих вечерах Игоря Крутого. И беды ничто не предвещало. А вечером 9 ноября Коробкову-Землянскому стало плохо в своей квартире, он стал задыхаться. Супруга вызвала скорую и стала делать Антону массаж сердца, но прибывшие медики констатировали смерть. Официальной причиной кончины пресс-секретаря SHAMAN стал инфаркт миокарда.

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18 декабря 2024, 11:57
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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Фото: Продюсерский центр SHAMAN
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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