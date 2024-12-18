Запеченная ветчина: рецепт сочной закуски к новогоднему столу

Вселенная любимого кино: как "Мосфильм" празднует вековой юбилей

"Мосфильм" – это не только крупнейшая киностудия России, но и хранитель богатейших традиций отечественного кинематографа. Каждый год в преддверии Нового года она превращается в место, где магия кино переплетается с атмосферой праздника. В этом году "Киноелка" особенная: она посвящена вековому юбилею киностудии. Как создается это волшебство, что ждет гостей в юбилейный сезон, и почему "Киноелка" уже 12 лет остается главным новогодним событием для московских семей? "Дни.