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Запеченная ветчина: рецепт сочной закуски к новогоднему столу

Запеченная ветчина: рецепт сочной закуски к новогоднему столу
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Домашняя запеченная ветчина – это отличный вариант праздничной закуски или основного блюда. Она получается ароматной, сочной и очень вкусной.

Ингредиенты:

  • Свиная шея или окорок – 1 кг
  • Вода – 1 литр
  • Соль – 2 ст. ложки
  • Сахар – 1 ст. ложка
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Черный перец горошком – 8-10 шт.
  • Гвоздика – 4 бутона
  • Мускатный орех – щепотка
  • Паприка сладкая – 1 ч. ложка
  • Мед – 2 ст. ложки
  • Горчица зернистая – 1 ст. ложка
  • Чеснок – 2 зубчика

Приготовление:

Маринад:

  1. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист, черный перец горошком и гвоздику. Доведите смесь до кипения и варите 5 минут.
  2. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте маринаду полностью остыть.

Маринуем мясо:

  1. Поместите свинину в большую емкость и залейте охлажденным маринадом. Мясо должно быть полностью покрыто жидкостью.
  2. Накройте крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 12 часов, а лучше на сутки.

Запекание:

  1. Разогрейте духовку до 160°C.
  2. Выньте мясо из маринада и обсушите бумажными полотенцами.
  3. Смешайте мед, горчицу, паприку и мускатный орех. Натирайте этой смесью мясо.
  4. Сделайте несколько надрезов в мясе и вставьте туда нарезанные дольки чеснока.
  5. Положите мясо в форму для запекания и накройте фольгой.
  6. Запекайте в духовке 1,5 часа.
  7. Через 1,5 часа снимите фольгу и увеличьте температуру до 220°C. Запекайте еще 15-20 минут, чтобы образовалась румяная корочка.

Подача:

  1. Готовую ветчину выньте из духовки и дайте ей остыть при комнатной температуре.
  2. После этого можно нарезать ветчину тонкими ломтиками и подавать к столу.

Такая домашняя ветчина станет настоящим украшением любого стола и порадует вас своим вкусом!

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18 декабря 2024, 10:29
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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