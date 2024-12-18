Запеченная ветчина: рецепт сочной закуски к новогоднему столу

Ингредиенты:
- Свиная шея или окорок – 1 кг
- Вода – 1 литр
- Соль – 2 ст. ложки
- Сахар – 1 ст. ложка
- Лавровый лист – 2 шт.
- Черный перец горошком – 8-10 шт.
- Гвоздика – 4 бутона
- Мускатный орех – щепотка
- Паприка сладкая – 1 ч. ложка
- Мед – 2 ст. ложки
- Горчица зернистая – 1 ст. ложка
- Чеснок – 2 зубчика
Приготовление:
Маринад:
- В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист, черный перец горошком и гвоздику. Доведите смесь до кипения и варите 5 минут.
- Затем снимите кастрюлю с огня и дайте маринаду полностью остыть.
Маринуем мясо:
- Поместите свинину в большую емкость и залейте охлажденным маринадом. Мясо должно быть полностью покрыто жидкостью.
- Накройте крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 12 часов, а лучше на сутки.
Запекание:
- Разогрейте духовку до 160°C.
- Выньте мясо из маринада и обсушите бумажными полотенцами.
- Смешайте мед, горчицу, паприку и мускатный орех. Натирайте этой смесью мясо.
- Сделайте несколько надрезов в мясе и вставьте туда нарезанные дольки чеснока.
- Положите мясо в форму для запекания и накройте фольгой.
- Запекайте в духовке 1,5 часа.
- Через 1,5 часа снимите фольгу и увеличьте температуру до 220°C. Запекайте еще 15-20 минут, чтобы образовалась румяная корочка.
Подача:
- Готовую ветчину выньте из духовки и дайте ей остыть при комнатной температуре.
- После этого можно нарезать ветчину тонкими ломтиками и подавать к столу.
Такая домашняя ветчина станет настоящим украшением любого стола и порадует вас своим вкусом!