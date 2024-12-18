"Для свих детей – я не кумир": как живет женившийся в восьмой раз 79-летний Дунаевский

Композитор Максим Дунаевский готовится к "круглому" юбилею – 15 января ему исполнится 80 лет. Корреспондент "Дни.ру" встретился с автором музыки к знаменитым фильмам "Д’Артаньян и три мушкетера", "Зеленый фургон", "Мэри Поппинс, до свидания!"

"Я сам не занимаюсь подготовкой к юбилею, – уверяет Максим Исаакович. – Звонят разные каналы, предлагают какие-то программы, снимают фильмы, будут проходить юбилейные концерты, запланирован летний фестиваль. Словом, все как-то само-собой получается. Отметим и с семьей – специально планируем уехать из Москвы, но не скажу куда, чтобы туда люди не приехали".

Композитор честно говорит, что не все из задуманного на уходящий год он смог осуществить.

"Одну очень серьезную премьеру пришлось перенести на 2025-й, – сокрушается Дунаевский. – Театр не справился, я не справился. В итоге в новом году у меня запланировано аж три премьеры!"

Надо отдать должное, Дунаевский в свои годы находится в отличной форме, он полон энергии и бодрости. "Круглый год занимаюсь теннисом, – улыбается Максим Исаакович. – А вот у супруги другие интересы – она любит спортивные залы, занимается йогой, фитнесом". Напомним, с 2019 года у Дунаевского начались новые отношения — с музыковедом Аллой Новоселовой, на которой 27 ноября 2021-го он женился. Этот брак стал для него восьмым. Прежняя жена была младше композитора на 27 лет.

У Дунаевского есть несколько взрослых детей. Сын Дмитрий (род. 1982) от брака с актрисой Натальей Андрейченко работает финансистом и проживает в Швейцарии. Дочь Полина (род. 2002) – от брака с Мариной Рождественской. Дочь Алина (род. 1983) – от отношений с филологом и писателем Ниной Спадой, живет во Франции. "Я для них абсолютно точно – не кумир, – говорит композитор. Они все – нигилисты. А вот дедом (композитором Исааком Дунаевским – Прим. ред.) они гордятся".