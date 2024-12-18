Продюсер Дворцов усомнился в возвращении Ивлеевой в крупные телевизионные шоу в 2025 году

В прессу просочились данные о том, что Настя Ивлеева готовится к возвращению на российское телевидение в 2025 году. При этом на сегодняшний день ситуация остается неопределенной.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что окончательное решение о возвращении знаменитости еще не принято. По словам Дворцова, шансы Ивлеевой вновь выйти на экран составляют около 30%.

На данный момент телеканалы проявляют осторожность, сомневаясь в том, что ее репутация после скандала с "голой" вечеринкой достаточно восстановилась. Продюсеры не спешат давать ей возможность вести программы на федеральных каналах.

"Она до конца еще не вышла из этой грязи. Максимум, что ей могут предложить, — это шоу с участием блогеров или что-то подобное. Даже не федеральный телеканал", — отметил Дворцов.

Напомним, что скандальная вечеринка, организованная Ивлеевой в прошлом году, вызвала широкий общественный резонанс. На мероприятие были приглашены многие известные личности, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова и Лолиту. Формат вечеринки и ее содержание вызвали гнев у общественности, что привело к тому, что участников начали "отменять" в медийном пространстве. В результате именно Настя попала под удар и потеряла множество рекламных контрактов.

После этого инцидента Ивлеева исчезла из медиаполя и вернулась к активной деятельности только весной текущего года. Частота публикаций блогера значительно снизилась по сравнению с прежними временами.