Тест: насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы о беспризорниках?

Тест: насколько хорошо вы знаете советский мультфильм "Бременские музыканты"?

Культовый мультфильм СССР "Бременские музыканты" стал настоящей классикой и оставил неизгладимый след в сердцах нескольких поколений зрителей. Его незабываемые мелодии и яркие персонажи продолжают жить в нашей памяти, а эти песни поют до сих пор. Помните, как забавные и харизматичные герои — осел, пес, кот и петух — отправляются в Бремен, чтобы стать музыкантами? Их приключения полны юмора, дружбы и смелости.