Тест: насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы о беспризорниках?

1. Какой в будущем популярный актер сыграл в "Педагогической поэме" воспитанника 1-й колонии для беспризорных Сашу Задорова?
А) Василий Лановой
Б) Георгий Юматов
В) Николай Еременко-старший
2. Песню "По приютам я с детства скитался" исполняли в "Республике ШКИД". А каким было прозвище мальчика, который ее там пел?
А) Цыган
Б) Мамочка
В) Японец
3. В каком фильме этот товарищ по кличке "Мишка Коровин" оказался весьма талантливым и даже помог нарисовать плакаты к детскому спектаклю?
А) Тимур и его команда
Б) Бронзовая птица
В) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
4. В каком кино этот подросток, который в кадре слева, жил где придется, для пропитания воровал бутылки, а потом его перевоспитал персонаж, который в кадре справа?
А) Сказание о земле Сибирской
Б) Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина
В) Последнее лето детства
5. В какой картине, снятой еще в СССР, а на экраны вышедшей уже в России, показали такой вот набор беспризорников-переростков?
А) Тихие омуты
Б) Небеса обетованные
В) Все будет хорошо
Правильные ответы:
1. — Б) Георгий Юматов
2. — Б) Мамочка
3. — Б) Бронзовая птица
4. — В) Последнее лето детства
5. — Б) Небеса обетованные