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Тест: насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы о беспризорниках?

Тест: насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы о беспризорниках?
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Несмотря на стереотипы о "невидимых" детях, они играли важную роль в кино и литературе СССР. Давайте вспомним эти фильмы и оценим вклад таких персонажей в наше любимый советский кинематограф.

1. Какой в будущем популярный актер сыграл в "Педагогической поэме" воспитанника 1-й колонии для беспризорных Сашу Задорова?

А) Василий Лановой

Б) Георгий Юматов

В) Николай Еременко-старший

2. Песню "По приютам я с детства скитался" исполняли в "Республике ШКИД". А каким было прозвище мальчика, который ее там пел?

А) Цыган

Б) Мамочка

В) Японец

3. В каком фильме этот товарищ по кличке "Мишка Коровин" оказался весьма талантливым и даже помог нарисовать плакаты к детскому спектаклю?

А) Тимур и его команда

Б) Бронзовая птица

В) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

4. В каком кино этот подросток, который в кадре слева, жил где придется, для пропитания воровал бутылки, а потом его перевоспитал персонаж, который в кадре справа?

А) Сказание о земле Сибирской

Б) Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина

В) Последнее лето детства

5. В какой картине, снятой еще в СССР, а на экраны вышедшей уже в России, показали такой вот набор беспризорников-переростков?

А) Тихие омуты

Б) Небеса обетованные

В) Все будет хорошо

Правильные ответы:

1. — Б) Георгий Юматов

2. — Б) Мамочка

3. — Б) Бронзовая птица

4. — В) Последнее лето детства

5. — Б) Небеса обетованные

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18 декабря 2024, 21:44
Фото: Freepik
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