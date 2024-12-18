Фаршированные помидоры черри с сыром и чесноком: популярная закуска на праздничном столе

Фаршированные помидоры черри – это оригинальная закуска, которая станет настоящим украшением любого стола.

Они идеально подходят как для праздничного мероприятия, так и для повседневного ужина. Чтобы сделать блюдо еще более аппетитным, можно добавить к нему густой томатный соус.

Ингредиенты на 4 порции:

• Помидоры черри (крупные или мини) — 18 шт.

• Твердый сыр (чеддер) — 200 г

• Свежий чеснок — 1 зуб.

• Сметана (15%) — 50 мл

• Копченая паприка — 1 г (1/6 ч. л.)

• Сливочное масло — 40 г

• Пшеничная мука — 30 г

• Свежий базилик — 5 г

• Свежий розмарин — для украшения

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки помидоров черри. Разрежьте 10 из них пополам и аккуратно ложкой извлеките мякоть, стараясь не повредить стенки.

Шаг 2: В блендере смешайте извлеченную мякоть с еще 8 помидорами (можно их тоже разрезать). Измельчите до получения однородной массы.

Шаг 3: В сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Обжарьте смесь до легкого золотистого цвета.

Шаг 4: Влейте в сковороду измельченную томатную массу и добавьте рубленый базилик. Перемешайте и прогрейте на среднем огне, выпаривая лишнюю жидкость до получения густого соуса.

Шаг 5: Натрите сыр на мелкой терке и поместите его в отдельную миску. Пропустите чеснок через пресс и добавьте к сыру.

Шаг 6: В сырную массу добавьте копченую паприку и сметану. Хорошо перемешайте до однородности.

Шаг 7: Наполните половинки помидоров черри полученной начинкой. Украсьте каждую порцию свежими листочками розмарина.

В идеале подавайте блюдо вместе с томатным соусом. Приятного аппетита!