Фаршированные помидоры черри с сыром и чесноком: популярная закуска на праздничном столе

Они идеально подходят как для праздничного мероприятия, так и для повседневного ужина. Чтобы сделать блюдо еще более аппетитным, можно добавить к нему густой томатный соус.
Ингредиенты на 4 порции:
• Помидоры черри (крупные или мини) — 18 шт.
• Твердый сыр (чеддер) — 200 г
• Свежий чеснок — 1 зуб.
• Сметана (15%) — 50 мл
• Копченая паприка — 1 г (1/6 ч. л.)
• Сливочное масло — 40 г
• Пшеничная мука — 30 г
• Свежий базилик — 5 г
• Свежий розмарин — для украшения
Приготовление:
Шаг 1: Начните с подготовки помидоров черри. Разрежьте 10 из них пополам и аккуратно ложкой извлеките мякоть, стараясь не повредить стенки.
Шаг 2: В блендере смешайте извлеченную мякоть с еще 8 помидорами (можно их тоже разрезать). Измельчите до получения однородной массы.
Шаг 3: В сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Обжарьте смесь до легкого золотистого цвета.
Шаг 4: Влейте в сковороду измельченную томатную массу и добавьте рубленый базилик. Перемешайте и прогрейте на среднем огне, выпаривая лишнюю жидкость до получения густого соуса.
Шаг 5: Натрите сыр на мелкой терке и поместите его в отдельную миску. Пропустите чеснок через пресс и добавьте к сыру.
Шаг 6: В сырную массу добавьте копченую паприку и сметану. Хорошо перемешайте до однородности.
Шаг 7: Наполните половинки помидоров черри полученной начинкой. Украсьте каждую порцию свежими листочками розмарина.
В идеале подавайте блюдо вместе с томатным соусом. Приятного аппетита!