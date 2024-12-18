Фаршированные помидоры черри с сыром и чесноком: популярная закуска на праздничном столе

Муж Седоковой найден мертвым Тесты Скандал Киркорова с Ивлеевой набирает обороты Игры Сонник

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицыНовая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году

Лента новостей

Среда 18 декабря

19:23Фаршированные помидоры черри с сыром и чесноком: популярная закуска на праздничном столе 18:02Продюсер Дворцов усомнился в возвращении Ивлеевой в крупные телевизионные шоу в 2025 году 17:51Москва продолжит активное развитие детских школ искусств 17:19"Для свих детей – я не кумир": как живет женившийся в восьмой раз 79-летний Дунаевский 16:34Нисуаз с обжаренным в кунжуте тунцом: классический рецепт прямиком из Ниццы 15:38Актер Александр Петров готовится впервые стать отцом 13:48Москва поставила рекорд по вводу новых гостиниц за шесть лет 13:04Малайский медведь стал одним из 70 новых видов в Московском зоопарке 12:40Около 2 тонн икры приобрели на рынках "Москва – на волне" с начала декабря 11:5740 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского 10:49Собравшаяся замуж за блогера Бородина заявила о возможности ЭКО 10:29Запеченная ветчина: рецепт сочной закуски к новогоднему столу 09:20Шаляпин вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова 08:41Продюсер раскрыл причину развода Седоковой и Яниса 06:19Яна Абрамова заметили в объятиях подруги Алсу 03:12Тест: только настоящий умник поставит ударение в этих устаревших словах правильно 00:08Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда 22:34Ароматный домашний пирог с тыквой и яблоками: простой рецепт для домашнего чаепития 21:42Седокова после трагического ухода бывшего мужа попала в больницу и разгневала людей 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете советский мультфильм "Бременские музыканты"? 19:26Нежнейшая брускетта с крабом и страчателлой: изысканный рецепт для праздничного настроения 18:31Военный комиссар Москвы сообщил о досрочном окончании осеннего призыва 17:52Москвичей пригласили на новогодние представления во дворец царской семьи 17:35Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл движение по Мытищинской хорде 17:28Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в центре Москвы 16:59Семенович раскритиковала россиян за выбор настоящих елок для празднования Нового года 15:35Лолита публично прошлась крепким словцом по бывшему мужу певицы Алсу 15:30Вселенная любимого кино: как "Мосфильм" празднует вековой юбилей 15:21Куда сходить в Москве: афиша c 19 по 30 декабря 12:35Алсу отменила запланированный в Москве концерт: причина серьезная 12:30Звезда сериала "Возвращение Мухтара" Оксана Сташенко освоила новую профессию 12:04"Я жила в аду": узнавшая про самоубийство бывшего мужа Седокова выступила с заявлением 11:17Бледанс сочла "шикарным подарком к Новому году" самоубийство бывшего мужа Седоковой 11:08Городские службы спасли маленькую обезьяну в центре Москвы 10:48"Зима в Москве": как столице поддерживает традицию рождественских ярмарок 10:30Появились страшные подробности смерти экс-супруга Анны Седоковой 09:18Кудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой 09:12С днем рождения, Аня: обнародовано последнее фото наложившего на себя руки мужа Седоковой 08:54Дочь Заворотнюк после потери матери обратилась к отцу с неожиданной просьбой 06:20Шаляпин заговорил о детях от Волочковой 05:54Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым после ее дня рождения 03:09Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью 00:29Успенская до сих пор не выплатила судебный долг Киркорову 21:24Шаляпин публично вступился за Волочкову после нелестных слов Андреевой в ее адрес 19:12Тест: угадай советский фильм с атмосферой путешествий по фрагменту афиши 17:37Бизнес Москвы приближает Новый год: превосходя успех предыдущих лет 17:35Поймай Винни-пуха, если сможешь! Герои Союзмультфильма стали персонажами виртуальной игры 17:06Малайские медведи: как эти животные жили в Московском зоопарке 30 лет назад 16:39Адвокат Добровинский отреагировал на слухи о новом возлюбленном разведенной Алсу 15:41Находившаяся на грани развода Кудрявцева показала помолодевшего мужа с дочерью
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Фаршированные помидоры черри с сыром и чесноком: популярная закуска на праздничном столе

Фаршированные помидоры черри с сыром и чесноком: популярная закуска на праздничном столе
116

Фаршированные помидоры черри – это оригинальная закуска, которая станет настоящим украшением любого стола.

Они идеально подходят как для праздничного мероприятия, так и для повседневного ужина. Чтобы сделать блюдо еще более аппетитным, можно добавить к нему густой томатный соус.

Ингредиенты на 4 порции:

• Помидоры черри (крупные или мини) — 18 шт.

• Твердый сыр (чеддер) — 200 г

• Свежий чеснок — 1 зуб.

• Сметана (15%) — 50 мл

• Копченая паприка — 1 г (1/6 ч. л.)

• Сливочное масло — 40 г

• Пшеничная мука — 30 г

• Свежий базилик — 5 г

• Свежий розмарин — для украшения

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки помидоров черри. Разрежьте 10 из них пополам и аккуратно ложкой извлеките мякоть, стараясь не повредить стенки.

Шаг 2: В блендере смешайте извлеченную мякоть с еще 8 помидорами (можно их тоже разрезать). Измельчите до получения однородной массы.

Шаг 3: В сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Обжарьте смесь до легкого золотистого цвета.

Шаг 4: Влейте в сковороду измельченную томатную массу и добавьте рубленый базилик. Перемешайте и прогрейте на среднем огне, выпаривая лишнюю жидкость до получения густого соуса.

Шаг 5: Натрите сыр на мелкой терке и поместите его в отдельную миску. Пропустите чеснок через пресс и добавьте к сыру.

Шаг 6: В сырную массу добавьте копченую паприку и сметану. Хорошо перемешайте до однородности.

Шаг 7: Наполните половинки помидоров черри полученной начинкой. Украсьте каждую порцию свежими листочками розмарина.

В идеале подавайте блюдо вместе с томатным соусом. Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

18 декабря 2024, 19:23
Фото: Freepik
Дни.ру• Требует проверки

Нисуаз с обжаренным в кунжуте тунцом: классический рецепт прямиком из Ниццы

Нисуаз с обжаренным в кунжуте тунцом: классический рецепт прямиком из Ниццы
Салат Нисуаз – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная традиция, пришедшая к нам из солнечной Ниццы. Салат олицетворяет средиземноморскую кухню и идеально подходит для легкого обеда или ужина.

Запеченная ветчина: рецепт сочной закуски к новогоднему столу

Запеченная ветчина: рецепт сочной закуски к новогоднему столу
Домашняя запеченная ветчина – это отличный вариант праздничной закуски или основного блюда. Она получается ароматной, сочной и очень вкусной. Ингредиенты:Свиная шея или окорок – 1 кгВода – 1 литрСоль – 2 ст.

Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда

Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда
Такой суп вы еще точно не пробовали! Ингредиенты: Тыква — 500 г Свинина (шея или лопатка) — 400 г Красная чечевица — 100 г Лук-порей — 1 стебель Имбирь свежий — 30 г Чеснок — 2 зубчика Острый красный перец — 1 шт.

Ароматный домашний пирог с тыквой и яблоками: простой рецепт для домашнего чаепития

Ароматный домашний пирог с тыквой и яблоками: простой рецепт для домашнего чаепития
Зима – это время, когда хочется уединиться с чашкой горячего чая и насладиться уютом дома. Ароматный пирог с тыквой и яблоками станет идеальным дополнением к вашему чаепитию. Ингредиенты на 8 порций: • Дрожжевое замороженное тесто — 1 упаковка (500 г) • Тыква, нарезанная в вакуумной упаковке — 1 упаковка (500 г) • Яблоки сорта Карамелька — 3 шт.

Нежнейшая брускетта с крабом и страчателлой: изысканный рецепт для праздничного настроения

Нежнейшая брускетта с крабом и страчателлой: изысканный рецепт для праздничного настроения
Когда наступает предпраздничное время, хочется удивить гостей чем-то по-настоящему особенным. Брускетта с крабом и страчателлой – это именно то блюдо, которое сочетает в себе нежность, изысканность и яркий вкус. Ингредиенты на 4 порции: • Краб камчатский (первая фаланга, варёный, замороженный) — 250 г • Огурец свежий — 1 шт.

Выбор читателей

17/12ВтрБлюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью 17/12ВтрПоявились страшные подробности смерти экс-супруга Анны Седоковой 17/12ВтрБледанс сочла "шикарным подарком к Новому году" самоубийство бывшего мужа Седоковой 17/12ВтрКудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой 17/12ВтрАлсу отменила запланированный в Москве концерт: причина серьезная 17/12ВтрБывший муж Анны Седоковой найден мертвым после ее дня рождения