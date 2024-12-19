Алсу обратилась к бывшему мужу с просьбой

Певица Алсу до сих пор делит имущество с Яном Абрамовым.

Адвокат бывшего мужа певицы Алсу Александр Добровинский неоднократно заявлял, что артистка уже вступила в новые отношения. Однако это не понравилось звезде, и она выступила с заявлением. Певицу возмутили слова адвоката. Пос ловам, Алсу он такими высказываниями выставляет на посмешище не только себя, но и своего клиента. В связи с этим артистка разразилась гневом в Сети.

"Зачем это надо взрослым мужчинам? Для кого этот цирк?" – задалась риторическим вопросом Алсу.



Кроме того, певица также обратилась к Яну Абрамову с просьбой перестать обижать женщин в новом году.

Экс-супруг Алсу продолжает отмалчиваться, ведь сейчас бывшая пара находится в процессе раздела совместно нажитого имущества. Ранее Абрамов предлагал жене обойтись без суда и принять 2,5 миллиарда рублей. Певица же решила поделить все по закону, ведь их общее состояние оценивает в 10 миллиардов рублей.

Напомним, Алсу и Ян Абрамов прожили в браке 18 лет, у них трое детей, которые с пониманием отнеслись к ситуации в семье. Алсу не стала запрещать бывшему мужу видеться с детьми и никаким образом не собирается препятствовать их общению, не смотря на то, что слухам, причиной развода стали многочисленные измены со стороны Абрамова. Певица уверена, что взрослые дела никак не должны влиять на их детей.