Осталась без корпоративов: озвучен пенсионерский план Пугачевой на новогоднюю ночь

До самой волшебной ночи года остается менее двух недель. Для артистов это самая горячая пора – один за одним идут корпоративы. Но для 75-летней Аллы Пугачевой они – в прошлом.

Пресса врала, что Примадонна якобы согласилась спеть на двух частных концертах в Москве. Даже гонорар и условия озвучивались. Мол, певица просит от 20,9 до 45 миллионов рублей, ей должны обеспечить перелет в Москву бизнес-классом, охрану и поездки на автомобилях Rolls-Royce или Maybach. Но все это ерунда – Пугачева никуда даже и не собиралась ехать. Об этом рассказала ее близкая подруга.

"Алла Борисовна сейчас на Кипре, но новогоднюю ночь планирует встречать с семьей в Израиле, – сообщила подруга певицы на условиях анонимности. – У нее будет пенсионерский вариант встречи нового года – за столом, в кругу семьи, причем многие блюда певица приготовит своими руками, хотя у них есть повар".

"Отмечать приход Нового года певица планирует дважды – по российскому и израильскому времени, которые на час отличаются, – продолжает подруга Примадонны. – Она планирует смотреть русскоязычные каналы – "огоньки" на первой и второй кнопке, чтобы понимать, что сейчас происходит в российском шоу-бизнесе, какие новые артисты появились и какие песни теперь в моде".

По словам подруги, старшая дочь певицы Кристины Орбакайте с мужем и детьми встретит Новый год в Америке, а знаменитую мать поздравит по видеосвязи.