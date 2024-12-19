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5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу
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Красная икра является неотъемлемым элементом любого праздничного стола. Расскажем, как подать икру так, чтобы ваши гости были в восторге!

Мини-блинчики с красной икрой и авокадо

Фото сгенерировано ИИ

Ингредиенты:

  • 100 г муки
  • 1 яйцо
  • 250 мл молока
  • 1 спелое авокадо
  • Сок лимона
  • Красная икра
  • Укроп для украшения

Приготовление:

  1. Смешайте муку, яйцо и молоко, взбейте до однородной массы. Выпекайте мини-блинчики на сковороде.
  2. Разомните авокадо с лимонным соком до состояния пюре.
  3. На блинчик выложите немного авокадо, сверху — красную икру. Украсить укропом.

Тосты с кремом из сыра и красной икрой

Фото сгенерировано ИИ

Ингредиенты:

  • Багет или ржаной хлеб
  • 200 г сливочного сыра
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу
  • Красная икра
  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. Нарежьте хлеб на тонкие ломтики и подсушите их в духовке.
  2. Смешайте сливочный сыр с лимонным соком, солью и перцем.
  3. Намажьте крем на тосты, сверху положите красную икру и украсьте зеленью.

Капкейки с красной икрой и сыром

Фото сгенерировано ИИ

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 100 г тертого сыра (например, пармезан)
  • Красная икра
  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. Смешайте муку, разрыхлитель, яйца и молоко. Добавьте тертый сыр.
  2. Разложите тесто по формочкам для капкейков и выпекайте при 180°C до золотистой корочки.
  3. После остывания сверху выложите красную икру и украсьте зеленью.

Яйца с красной икрой и соусом тартар

Фото сгенерировано ИИ

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 100 г майонеза
  • 1 ст. л. каперсов
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Красная икра
  • Укроп для украшения

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую, охладите и очистите.
  2. Разрежьте яйца пополам и аккуратно извлеките желтки.
  3. Смешайте желтки с майонезом, каперсами и лимонным соком, заполните белки полученной массой.
  4. Сверху положите красную икру и украсьте укропом.

Рулетики из лаваша с красной икрой и творожным сыром

Фото сгенерировано ИИ

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • 200 г творожного сыра
  • 1 огурец
  • Красная икра
  • Зелень (петрушка или укроп)

Приготовление:

  1. На лаваш равномерно распределите творожный сыр.
  2. Нарежьте огурец тонкими полосками и выложите на сыр.
  3. Заверните лаваш в рулет и нарежьте на порционные кусочки.
  4. Выложите рулетики на тарелку, сверху добавьте немного красной икры и украсьте зеленью.

Эти закуски не только вкусные, но и эффектно выглядят на столе! Приятного аппетита!

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19 декабря 2024, 06:22
Фото: freepik.com
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