5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

Мини-блинчики с красной икрой и авокадо
Ингредиенты:
- 100 г муки
- 1 яйцо
- 250 мл молока
- 1 спелое авокадо
- Сок лимона
- Красная икра
- Укроп для украшения
Приготовление:
- Смешайте муку, яйцо и молоко, взбейте до однородной массы. Выпекайте мини-блинчики на сковороде.
- Разомните авокадо с лимонным соком до состояния пюре.
- На блинчик выложите немного авокадо, сверху — красную икру. Украсить укропом.
Тосты с кремом из сыра и красной икрой
Ингредиенты:
- Багет или ржаной хлеб
- 200 г сливочного сыра
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
- Красная икра
- Зелень для украшения
Приготовление:
- Нарежьте хлеб на тонкие ломтики и подсушите их в духовке.
- Смешайте сливочный сыр с лимонным соком, солью и перцем.
- Намажьте крем на тосты, сверху положите красную икру и украсьте зеленью.
Капкейки с красной икрой и сыром
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 100 г тертого сыра (например, пармезан)
- Красная икра
- Зелень для украшения
Приготовление:
- Смешайте муку, разрыхлитель, яйца и молоко. Добавьте тертый сыр.
- Разложите тесто по формочкам для капкейков и выпекайте при 180°C до золотистой корочки.
- После остывания сверху выложите красную икру и украсьте зеленью.
Яйца с красной икрой и соусом тартар
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 100 г майонеза
- 1 ст. л. каперсов
- 1 ст. л. лимонного сока
- Красная икра
- Укроп для украшения
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую, охладите и очистите.
- Разрежьте яйца пополам и аккуратно извлеките желтки.
- Смешайте желтки с майонезом, каперсами и лимонным соком, заполните белки полученной массой.
- Сверху положите красную икру и украсьте укропом.
Рулетики из лаваша с красной икрой и творожным сыром
Ингредиенты:
- Лаваш
- 200 г творожного сыра
- 1 огурец
- Красная икра
- Зелень (петрушка или укроп)
Приготовление:
- На лаваш равномерно распределите творожный сыр.
- Нарежьте огурец тонкими полосками и выложите на сыр.
- Заверните лаваш в рулет и нарежьте на порционные кусочки.
- Выложите рулетики на тарелку, сверху добавьте немного красной икры и украсьте зеленью.
Эти закуски не только вкусные, но и эффектно выглядят на столе! Приятного аппетита!