Запеченная утка с грушей: неповторимый рецепт праздничного блюда

Если вы выросли в СССР, то этот ностальгический ТЕСТ для вас

Путешествие в прошлое начинается сейчас! Если вы помните времена Советского Союза, этот ностальгический тест точно для вас. Вспомните, какими игрушками играли, какие песни слушали и какие фильмы смотрели. Пусть эта поездка во времени вернет вам улыбку и теплые воспоминания о детстве. Готовы окунуться в атмосферу ушедшей эпохи? Тогда начинаем! ВОПРОСЫ 1.