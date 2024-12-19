Запеченная утка с грушей: неповторимый рецепт праздничного блюда

Ингредиенты:
- Утка целая – 1 шт. (примерно 2–2,5 кг)
- Груши спелые – 4 шт.
- Мед – 2 ст. ложки
- Соевый соус – 2 ст. ложки
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Чеснок – 2 зубчика
- Розмарин свежий – несколько веточек
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Приготовление:
- Промойте утку под холодной водой внутри и снаружи, затем обсушите бумажными полотенцами. Удалите лишний жир и кожу вокруг шеи, если она есть.
- В небольшой миске смешайте мед, соевый соус, оливковое масло, измельченный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
- Натрите утку полученным маринадом изнутри и снаружи. Положите внутрь утки пару веточек розмарина для аромата. Оставьте утку мариноваться минимум на 30 минут при комнатной температуре, а лучше на ночь в холодильнике.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Очистите груши от кожуры и сердцевины, разрежьте их пополам. Наполните утку половинками груш и оставшимися веточками розмарина.
- Закройте отверстие утки деревянными шпажками или зашей ниткой, чтобы начинка оставалась внутри.
- Поместите утку грудкой вверх на решетку над противнем, наполненным небольшим количеством воды (это поможет предотвратить подгорание). Запекайте утку около 90 минут, периодически поливая выделяющимся соком.
- Готовность утки проверяется термометром для мяса. Температура внутри должна достигать 75°C. Если нет термометра, проткните ножку птицы ножом – сок должен быть прозрачным.
- Достаньте готовую утку из духовки, накройте фольгой и дайте ей отдохнуть 10–15 минут перед нарезкой. Нарежьте утку порционными кусочками и подавайте вместе с запеченными грушами.
Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, овощами-гриль или свежим салатом. Приятного аппетита!