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Запеченная утка с грушей: неповторимый рецепт праздничного блюда

Запеченная утка с грушей: неповторимый рецепт праздничного блюда
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Утка с грушей – блюдо, которое станет настоящим украшением вашего новогоднего стола. Оно сочетает в себе сочность мяса и сладость фруктов, создавая неповторимый вкусовой баланс.

Ингредиенты:

  • Утка целая – 1 шт. (примерно 2–2,5 кг)
  • Груши спелые – 4 шт.
  • Мед – 2 ст. ложки
  • Соевый соус – 2 ст. ложки
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Розмарин свежий – несколько веточек
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте утку под холодной водой внутри и снаружи, затем обсушите бумажными полотенцами. Удалите лишний жир и кожу вокруг шеи, если она есть.
  2. В небольшой миске смешайте мед, соевый соус, оливковое масло, измельченный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
  3. Натрите утку полученным маринадом изнутри и снаружи. Положите внутрь утки пару веточек розмарина для аромата. Оставьте утку мариноваться минимум на 30 минут при комнатной температуре, а лучше на ночь в холодильнике.
  4. Разогрейте духовку до 180°C.
  5. Очистите груши от кожуры и сердцевины, разрежьте их пополам. Наполните утку половинками груш и оставшимися веточками розмарина.
  6. Закройте отверстие утки деревянными шпажками или зашей ниткой, чтобы начинка оставалась внутри.
  7. Поместите утку грудкой вверх на решетку над противнем, наполненным небольшим количеством воды (это поможет предотвратить подгорание). Запекайте утку около 90 минут, периодически поливая выделяющимся соком.
  8. Готовность утки проверяется термометром для мяса. Температура внутри должна достигать 75°C. Если нет термометра, проткните ножку птицы ножом – сок должен быть прозрачным.
  9. Достаньте готовую утку из духовки, накройте фольгой и дайте ей отдохнуть 10–15 минут перед нарезкой. Нарежьте утку порционными кусочками и подавайте вместе с запеченными грушами.

Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, овощами-гриль или свежим салатом. Приятного аппетита!

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19 декабря 2024, 09:24
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