Милославская неожиданно отреагировала на новость о беременности жены Петрова

Экс-возлюбленная не смогла остаться в стороне.

Накануне в прессе пронеслась новость, что 35-летний актер Александр Петров скоро впервые станет отцом. Его жена Виктория Антонова находится на поздних сроках беременности. Актер поделился радостной новостью, опубликовав соответствующий снимок в своих социальных сетях. Поклонники и раньше догадывались о грядущем прибавлении в семье артиста, но тактично молчали. Теперь звезда кино подтвердил эту информацию.

Поздравления Александру Петрову оставили многие его коллеги в комментариях под постом. Экс-возлюбленная актера Стася Милославская тоже неожиданно отреагировала на новость о беременности жены Петрова и сделала это достойно – просто поставила "лайк" под публикацией, не оставив никаких комментариев.

Как известно, Петров расстался с Милославской ради Виктории. О свадьбе актера с Антоновой осенью 2023 года Стася узнала из СМИ, что стало для нее неожиданностью, учитывая короткий период знакомства пары. Такое скоропалительное решение Александра удивило общественность. По слухам, актриса тяжело переживала расставание, но через полгода нашла утешение в лице редактора журнала "Правила жизни" Трифона Бебутова.

Милославская даже не стала удалять Петрова из друзей в соцсети и, судя по ее реакции на новость, она не держит зла на Александра. Ее "лайк" показывает, что она рада за него, как и многие его друзья и коллеги.

Напомним, об отцовстве Петров заговорил сразу после свадьбы. Его жена росла в многодетной семье, поэтому в Сети предположили, что пара вряд ли остановится на одном ребенке.