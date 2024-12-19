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Четверг 19 декабря

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Седокова полностью оплатит похороны бывшего мужа

Седокова полностью оплатит похороны бывшего мужа
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Анна Седокова после известия о смерти супруга оказалась в больнице.

16 декабря певица Анна Седокова отмечала свое 42-летие, а 17 декабря добровольно ушел из жизни бывший муж певицы баскетболист Тимма Янис. Его нашли в подъезде московского хостела, где он снимал жилье в последнее время. На место происшествия сразу же приехала скорая помощь, но медиками оставалось лишь констатировать смерть.

В Сети появилось видео последних минут жизни спортсмена. Он пил кофе или чай и записывал голосовое сообщение. Также стало известно, что перед тем, как свести счеты с жизнью, Тимма отправил бывшей жене букет из 101 розы, поскольку не смог лично поздравить Седокову с днем рождения.

Отец баскетболиста узнал о произошедшем из СМИ, они с сыном уже давно прекратили общение. Мама Тиммы через близкого друга парня обратилась к публике с просьбой помочь финансово. Янис будет похоронен в Латвии, а для репатриации требуется не менее 1 миллиона рублей.

Анна Седокова заявила, что материальную сторону дела полностью берет на себя и оплатит похороны бывшего супруга. По слова директора певицы, часть денег уже переведена на счет агентства ритуальных услуг. Артистка также оплатит перелет близких Тиммы в Москву.

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19 декабря 2024, 10:41
Анна Седокова и Тимма Янис. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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