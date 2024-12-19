ТЕСТ: угадайте любимый советский новогодний фильм по кадру с елку

Чехова появилась на премьере фильма "Осторожно! Мечты сбываются" в компании сына от Баблишвили

Анфиса Чехова появилась на светском мероприятии в компании своего 12-летнего сына Соломона. Это событие стало особенно значимым, так как ведущая долгое время не выходила в свет с наследником. Артистка посетила премьеру фильма "Осторожно! Мечты сбываются", где сама Чехова исполнила небольшую, но запоминающуюся роль.