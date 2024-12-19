ТЕСТ: угадайте любимый советский новогодний фильм по кадру с елку

1.
А. "Зиг-заг удачи";
Б. "Джентльмены удачи";
В. "Чародеи".
2.
А. "Зиг-заг удачи";
Б. "Приходите завтра";
В. "Берегись автомобиля".
3.
А. "Новогоднее похищение";
Б. "Карьера Димы Горина";
В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
4.
А. "В тринадцатом часу ночи";
Б. "Новогоднее похищение";
В. "Карнавальная ночь".
5.
А. "Новогодние приключения Маши и Вити";
Б. "Бушует Маргарита";
В. "Личная жизнь Деда Мороза".
6.
А. "Снегурочку вызывали?";
Б. "Карнавал";
В. "Ледяная внучка".
ОТВЕТЫ
1. В. "Чародеи";
2. А. "Зиг-заг удачи";
3. В. "Ирония судьбы, или С легким паром!";
4. В. "Карнавальная ночь";
5. А. "Новогодние приключения Маши и Вити".
6. А. "Снегурочку вызывали?";