Михаил Боярский всерьез заговорил о завершении карьеры перед своим 75-летием

Михаил Боярский в преддверии своего 75-летия заговорил о завершении своей долгой и яркой карьеры.

В программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ артист откровенно поделился своими мыслями о том, что, возможно, пришло время поставить на стоп свою профессиональную деятельность.

"Очень хочется, наконец, поставить точку", — признался артист, который всю свою жизнь посвятил сцене и кинематографу.

Стоит отметить, что 26 декабря Боярский отметит свой юбилей. Это событие заставляет его задуматься о будущем. За долгие годы работы в театре и кино актер и певец стал символом целой эпохи, и его уход из профессии станет значимым событием для многих поклонников.

В этом году Михаил Боярский столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем — он перенес инфаркт. После выписки из больницы врачи настоятельно рекомендовали ему временно отказаться от выступлений, однако артист не стал следовать этому совету и вновь вышел на сцену. Более того, он не смог отказаться от курения, отметив, что избавиться от этой привычки после 70 лет становится практически невозможно.

Жена Боярского также делилась информацией о его финансовом положении. В частности, о том, какую пенсию получает ее муж.