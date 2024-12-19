Чехова появилась на премьере фильма "Осторожно! Мечты сбываются" в компании сына от Баблишвили

Анфиса Чехова появилась на светском мероприятии в компании своего 12-летнего сына Соломона. Это событие стало особенно значимым, так как ведущая долгое время не выходила в свет с наследником.

Артистка посетила премьеру фильма "Осторожно! Мечты сбываются", где сама Чехова исполнила небольшую, но запоминающуюся роль. На красной дорожке Анфиса выглядела элегантно в синем платье макси с длинными рукавами, которое подчеркивало ее стиль и вкус.

Образ завершал коричневый пояс, добавлявший нотку изящества. Соломон, в свою очередь, выбрал более повседневный наряд: джинсы и футболку, что отражало его непринужденный легкий стиль.

В социальных сетях телеведущая поделилась впечатлениями от мероприятия и рассказала о своем участии в фильме. Она отметила, что, несмотря на небольшую роль, ей удалось внести яркие эмоции в образ ГАИшницы.

Соломон — сын Анфисы от актера Гурама Баблишвили. Хотя родители мальчика уже давно расстались и не поддерживают общение, Соломон при этом продолжает поддерживать связь с отцом.

Он регулярно посещает Тбилиси, чтобы провести время с Гурамом. Анфиса рассказала, что сын проявляет интерес к грузинской культуре и свободно говорит на грузинском языке.

Стоит отметить, что Анфиса Чехова предпочитает держать свою личную жизнь в секрете. В этом году призналась в том, что вновь влюбилась, но имя своего избранника не раскрыла.