Беременная дочь Заворотнюк объяснила свое решение вернуться в Россиию

Беременная Анна Заворотнюк решила вернуться в Россию из Дубая, где она проживала. В своих социальных сетях старшая дочь известной актрисы поделилась новостью о предстоящем перелете в Москву, который состоится уже на следующей неделе.

Анна отметила, что возвращение связано с желанием поднять себе настроение, что, безусловно, важно в период ожидания первенца. На днях дочь знаменитости также рассказала о курьезе, который произошел с ней в Дубае. В два часа ночи она случайно разбила ртутный градусник, который находился на верхней полке шкафа.

"Ртуть разлетелась по всей комнате", — написала она.

Несмотря на такие происшествия, настроение у нее все равно хорошее, и она с нетерпением ждет возвращения на родину. Стоит отметить, что супруг Анны занимает высокую должность в крупной компании ОАЭ. Это обстоятельство стало причиной того, что молодая семья часто перемещается между двумя странами.

Недавно стало известно, что во время беременности Анна набрала 12 килограммов. Для девушки это первый ребенок, и она с радостью делится каждым моментом своего интересного положения с подписчиками.

Старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" всегда была активной в социальных сетях. Даже в самые трудные моменты, когда ее мать боролась с раком, Анна не исчезала из поля зрения своих поклонников и делилась новостями о состоянии здоровья Анастасии.