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Четверг 19 декабря

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Перенесшая операцию по замене хрусталиков Орлова показала себя после процедуры

Перенесшая операцию по замене хрусталиков Орлова показала себя после процедуры

Ольга Орлова поделилась с подписчиками важной новостью о своем здоровье. Экс-солистка "Блестящих" рассказала о том, что прошла операцию по замене хрусталиков.

Этот шаг стал необходимым после того, как артистка столкнулась с серьезными проблемами со зрением. Эти изменения значительно ухудшили качество ее жизни.

Перед операцией Ольга решила поделиться своими переживаниями с поклонниками. Она опубликовала видео, на котором ее подготавливают к процедуре. На одном из кадров можно увидеть, как медики помечают красной наклейкой глаз, который будет оперироваться.

"Мне для храбрости дали настойку, но я сказала, что и так храбрая и не волнуюсь", — с иронией отметила Орлова.

Ольга Орлова. Фото: соцсети

После успешного завершения операции Ольга вышла на связь и показала снимок с повязкой на глазу. На снимке фото был запечатлен врач, который провел процедуру. Сама артистка при этом выглядела бодрой и довольной.

Стоит отметить, что ранее Ольга уже делилась своими переживаниями по поводу ухудшения зрения. Она признавалась, что не могла четко видеть ни вдали, ни вблизи.

Многие подписчики предлагали ей сделать лазерную коррекцию зрения, но сама певица отметила, что эта процедура ей не подходит. Решение о замене хрусталиков стало для нее оптимальным вариантом, позволяющим вернуть ясность зрения.

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19 декабря 2024, 21:05
Ольга Орлова. Фото: соцсети
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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