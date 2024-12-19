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Четверг 19 декабря

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"Доведение до самоубийства": Седоковой грозит тюремный срок по статье УК РФ из-за суицида Тиммы

"Доведение до самоубийства": Седоковой грозит тюремный срок по статье УК РФ из-за суицида Тиммы
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Шоу-бизнес продолжает обсуждать добровольный уход из жизни бывшего мужа Анны Седоковой. Первый канал оперативно снял программу "Пусть говорят", посвященную этой теме. Телеграм-каналы высказывают различные версии случившегося. А сама Седокова публикует бесконечные видео с рыданиями.

Впрочем, многие считают эти слезы кродиловыми, фальшивыми. "Она его морально сломала, пережевала и уничтожила", "У нее растут дети, как она дальше с этим будет жить, ей надо кармы бояться", "Это она увела его из семьи, перевернула парню мозги, ад ему в прямом смысле устроила", "Ты у сына отца забрала, бумерангом тебе это вернется", "Седокова своими руками загубила его жизнь и карьеру", "Она лишила его карьеры, надвижимости, денег, а теперь слезы льет", – возмущаются люди в сети.

Причем многие требуют привлечь певицу к уголовной ответственности по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". С точки зрения закона, это активные действия, выраженные в виде угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. А жестокое отношение – это безжалостное, грубое поведение виновного, причиняющее потерпевшему физические и психические страдания. Впрочем, последнее утверждение еще надо доказать.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Наказание за доведение до самоубийства согласно ч. 1 ст. 110 УК РФ — принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Шоу-бизнес в Telegram

19 декабря 2024, 12:30
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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