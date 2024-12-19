Если вы выросли в СССР, то этот ностальгический ТЕСТ для вас

ВОПРОСЫ
1. Что было написано на пионерском значке?
А. "Всегда готов!"
Б. "СССР"
В. "Ленин В.И."
2. В какой стране производили самые лучшие куклы и игрушечные железные дороги?
А. Чехословакия
Б. Польша
В. ГДР
3. Согласно пионерской песне, тот, кто не пробовал это блюдо, не знает, что такое наслаждение.
А. Блины
Б. Малосольные огурцы
В. Картошка
4. Какой предмет гигиены вкусно пах конфетами?
А. Порошок "Пальмира"
Б. Шампунь "Кря-кря"
В. Зубной порошок "Особый"
5. Что могло заменить сломавшийся переключатель каналов на телевизоре?
А. Плоскогубцы
Б. Молоток
В. Ножницы
6. Как звали мальчика – двойника робота из фильма "Приключения Электроника"?
А. Толик Белогрибов
Б. Сережа Сыроежкин
В. Саня Лисичкин
7. В какую игру играли почти все девочки?
А. Резиночки
Б. Прыгалки
В. Путаница
ОТВЕТЫ
1. А. "Всегда готов!"
2. В. ГДР
3. В. Картошка
4. Б. Шампунь "Кря-кря"
5. А. Плоскогубцы
6. Б. Сережа Сыроежкин
7. А. Резиночки