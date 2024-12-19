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Четверг 19 декабря

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Если вы выросли в СССР, то этот ностальгический ТЕСТ для вас

Если вы выросли в СССР, то этот ностальгический ТЕСТ для вас
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Путешествие в прошлое начинается сейчас! Если вы помните времена Советского Союза, этот ностальгический тест точно для вас. Вспомните, какими игрушками играли, какие песни слушали и какие фильмы смотрели. Пусть эта поездка во времени вернет вам улыбку и теплые воспоминания о детстве. Готовы окунуться в атмосферу ушедшей эпохи? Тогда начинаем!

ВОПРОСЫ

1. Что было написано на пионерском значке?

А. "Всегда готов!"

Б. "СССР"

В. "Ленин В.И."

2. В какой стране производили самые лучшие куклы и игрушечные железные дороги?

А. Чехословакия

Б. Польша

В. ГДР

3. Согласно пионерской песне, тот, кто не пробовал это блюдо, не знает, что такое наслаждение.

А. Блины

Б. Малосольные огурцы

В. Картошка

4. Какой предмет гигиены вкусно пах конфетами?

А. Порошок "Пальмира"

Б. Шампунь "Кря-кря"

В. Зубной порошок "Особый"

5. Что могло заменить сломавшийся переключатель каналов на телевизоре?

А. Плоскогубцы

Б. Молоток

В. Ножницы

6. Как звали мальчика – двойника робота из фильма "Приключения Электроника"?

А. Толик Белогрибов

Б. Сережа Сыроежкин

В. Саня Лисичкин

7. В какую игру играли почти все девочки?

А. Резиночки

Б. Прыгалки

В. Путаница

ОТВЕТЫ

1. А. "Всегда готов!"

2. В. ГДР

3. В. Картошка

4. Б. Шампунь "Кря-кря"

5. А. Плоскогубцы

6. Б. Сережа Сыроежкин

7. А. Резиночки

Шоу-бизнес в Telegram

19 декабря 2024, 03:06
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР?

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