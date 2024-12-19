Если вы выросли в СССР, то этот ностальгический ТЕСТ для вас

Ароматный домашний пирог с тыквой и яблоками: простой рецепт для домашнего чаепития

Зима – это время, когда хочется уединиться с чашкой горячего чая и насладиться уютом дома. Ароматный пирог с тыквой и яблоками станет идеальным дополнением к вашему чаепитию. Ингредиенты на 8 порций: • Дрожжевое замороженное тесто — 1 упаковка (500 г) • Тыква, нарезанная в вакуумной упаковке — 1 упаковка (500 г) • Яблоки сорта Карамелька — 3 шт.