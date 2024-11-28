ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма "Три тополя на Плющихе"

149

Фильм Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе" вышел на экраны в 1968 году и сразу стал лидером проката, покорив зрителей душевной лирической историей. Он был снят по рассказу Александра Борщаговского "Три тополя на Шаболовке". А сыграли в ленте Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич и другие. Но сможете ли вы вспомнить события из этой популярной картины? С тестом про другой фильм Лиозновой – "Карнавал" – вы отлично справились!

1. С какой целью ехала в Москву Нюра, которую сыграла Татьяна Доронина? А. Продать ветчину на рынке; Б. Продать сало на рынке; В. Сходить в Кремль. 2. У кого в Москве планировала остановиться Нюра? А. У сестры; Б. У подруги; В. У снохи. 3. На какой рынок отправлял муж Нюру, потому что там "ближе и цена твердая"? А. На Даниловский; Б. На Москворецкий; В. На Усачевский. 4. Кем работает муж Нюры? А. Трактористом; Б. Бакенщиком; В. Ветеринаром. 5. Какое имя-отчество у Нюры? А. Анна Петровна; Б. Анна Николаевна; В. Анна Григорьевна. 6. Какая сумма была ассигнована Нюрой на такси в Москве от вокзала? А. 1.10; Б. 1.50; В. 2.20. ОТВЕТЫ 1. А. Продать ветчину на рынке; 2. В. У снохи. 3. А. На Даниловский; 4. Б. Бакенщиком; 5. В. Анна Григорьевна; 6. А. 1.10.