ТЕСТ: попробуйте угадать фильмы с Людмилой Гурченко лишь по одному кадру

Юлия Пересильд появилась в трейлере фантастической драмы "ON и Она"

В Сети появился долгожданный трейлер фантастической драмы "ON и Она". Главную роль в картине исполнила талантливая актриса Юлия Пересильд. Премьера фильма запланирована на 13 февраля 2025 года, и уже сейчас он вызывает большой интерес у зрителей.