Рецепт простого гарнира к мясу – картофель с чесночком и зеленью

Нисуаз с обжаренным в кунжуте тунцом: классический рецепт прямиком из Ниццы

Салат Нисуаз – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная традиция, пришедшая к нам из солнечной Ниццы. Салат олицетворяет средиземноморскую кухню и идеально подходит для легкого обеда или ужина.