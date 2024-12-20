Рецепт простого гарнира к мясу – картофель с чесночком и зеленью

Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Зелень (укроп, петрушка) — пучок
- Растительное масло — 2-3 ст. ложки
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Картофель очистите и нарежьте кубиками среднего размера.
- Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости (около 15-20 минут).
- Пока картофель варится, мелко нарежьте чеснок.
- Нагрейте растительное масло на сковороде и обжарьте чеснок до золотистого цвета (не допускайте пережаривания, иначе он будет горчить).
- Мелко нарежьте укроп и петрушку.
- Добавьте зелень в сковороду с чесноком и слегка обжарьте все вместе.
- Когда картофель сварился, слейте воду и добавьте его в сковороду с чесноком и зеленью.
- Перемешайте все, добавив немного соли и перца по вкусу.
- Прогрейте еще минуту-две, чтобы ингредиенты хорошо пропитались ароматами друг друга.
Этот гарнир прекрасно дополнит любое мясо, будь то курица, говядина или свинина. Приятного аппетита!