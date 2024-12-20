Год после "Голой вечеринки": как отмывались оскандалившиеся у Ивлеевой звезды

Ночь с 20 на 21 декабря 2023 года вошла в историю отечественного шоу-бизнеса. Тогда топовые артисты по приглашению Анастасии Ивлеевой приехали в клуб на территории промзоны Первого государственного подшипникового завода, что на востоке столицы. Их наряды и поведение были признаны хранителями духовных скреп и ревнителями морали неуместными и даже оскорбительными. Про шабаш звезд донесли на самый верх. И последствия не заставили себя ждать.

Всего на громкую вечеринку было приглашено около 450 человек. Бог, правда, отвел Тину Канделаки, Светлану Бондарчук, Филиппа Янковского и Тимати, которых хотя и звали, но они не явились. А вот Ксения Собчак, Дима Билан, Джиган, Алена Водонаева, Лолита Милявская, Анна Asti и Саша Спилберг, вошли "не в ту дверь", как позже метко скажет Филипп Киркоров. Он, кстати, стал первым, кому досталось на орехи за участие в этом одиозном "арт-мероприятии".

Причем Киркоров ничего криминального не совершил, ничего аморального не сделал, ничего кощунственного не предпринял. И одет был скромно. В участии артиста в злосчастной "почти голой" вечеринке не было вещей и слов, за которые следовало бы бить и поносить его. Однако уже на следующий день отменили премьеру новогоднего фильма с королем российской эстрады, снятого для канала ТНТ. Хотя официально срыв мероприятия был объяснен обесточиванием части Нового Арбата, где расположен кинотеатр.

В итоге сцены с Киркоровым переснимали. Его вырезали из всех "огоньков". Перемонтировали выпуск новогодней "Маски", где он возглавлял жюри, чтобы сократить сцены с ним до минимума. А в "Песне года" от него в кадре осталась только рука на общем номере "Песня остается с человеком". Хотя этот телефестиваль с 1989 года без него не обходился. Отменились корпоративы и участие в сборных концертах. Да что там говорить, если даже в прессе его имя упоминать не рекомендовалось. Мол, нет у нас такого артиста. Был да сплыл.

Как это часто бывает, тут же начались и внеплановые налоговые проверки исполнителя. Чтобы обелить себя, Киркоров записал покаянное видео, отправил деньги пострадавшим жителям Белгородской области, съездил с подарками и концертом на Донбасс.

Возвращение Короля к его народу случится лишь в конце февраля 2024-го. В Ледовом дворец Петербурга он не только открывал концерт, но и стал ведущим церемонии "Золотой граммофон". Перед поклонниками певец предстал обновленным, скромным в образе отличника.

"Я соскучился по сцене, по зрителям, по телезрителям. На несколько месяцев я ушел в тишину, в молчание, чтобы перезагрузиться. Для артиста это важно", – сказал артист тогда. – Мне редко удавалось побыть с самим собой. Гастроли, концерты, съемки – вся эта гонка меня очень истощила. Нужно было взять тайм-аут. Говорят, что кто-то отменил Киркорова. Да я сам себя отменил! Просто устал от самого себя такого, каким я был. Мне стало скучно с самим собой. А значит, публике тоже стало со мной скучно. И надо было выдохнуть всем".

Киркоров, по его выражению, зашел на скандальную вечеринку "всего на пять минут", поэтому его опала длилась всего два месяца. А вот Лолита в клубе "Мутабор" задержалась. И устроила там настоящий "перформанс с выходом". В обтягивающем полупрозрачном костюме она со стаканом в руке, хотя и была трезвой, проползла по полу под улюлюкание публики. Итог – отмена всех новогодних корпоративов, вырезанные из "огонька" и "Песни года" номера.

Первое публичное появление Лолиты случится только в середине марта на пресс-завтраке по случаю премии МУЗ-ТВ 2024, на котором объявили, что Лолита будет ведущей церемонии. В последующие месяцы певица начнет восстанавливать храм на так называемых "новых территориях". А в июне Милявская сообщила: "Я официально вернулась и с сентября поеду на гастроли. Правда, пока не знаю, в каком объеме, поскольку отменить их было куда проще, чем возобновить сейчас". В ноябре певица дала юбилейный сольные концерты в Москве и Петербурге, а гастрольный график у нее теперь расписан на несколько месяцев вперед.

"В той вечеринке у Ивлеевой не было ничего такого, за что следовало бы наказывать артистов, – убеждена Лолита. – Разве что парень с носком на причинном месте – это, конечно, перебор. А в итоге их всего этого раздули катастрофу вселенского масштаба. Хотя эта вечеринка никому не испортила жизнь, не оказала ни на кого влияния. Есть вещи гораздо хуже".

Ну а меньше всего в этой истории повезло тому самому "парню с носком на причинном месте" – рэперу Vacio. Он. действительно, пришел на "голую вечеринку", едва прикрыв детородный орган дорогим белым носком. Да и тот жадные разгоряченный алкоголем и атмосферой похоти девицы все равно потом сорвали. И, как говорят, именно этот молодой рэпер стал главной причиной разгоревшегося пожара – о нем донесли, куда надо. Парень получил 15 суток ареста и штраф в 200 тысяч рублей за мелкое хулиганство. Он извинился на камеру, но это не спасло его от обвинений в пропаганде нетрадиционных ценностей и не уберегло от нового ареста еще на десять суток. После чего ему вручили повестку в военкомат. Мол, там научат мотать портянки – и на правильное место. С тех пор следы его теряются

Зато практически сухими из воды вышли Дима Билан, Татьяна Тур, Алена Водонаева и Джиган. Их не трогали и не травили, не отменяли и не запрещали, не считали похабниками и аморальными типами.

А что же сама зачинщица похабного мероприятия Анастасия Ивлеева, которая хвасталась там висящим на тощих ягодицах изумрудом за 23 миллиона? Она по сей день остается персоной нон-грата в шоу-бизнесе. Крупные компании разорвали с ней рекламные контракты, фильм "Мальвина" с ней в главной роли не вышел в прокат. А внеплановая налоговая проверка нашла недоплату аж на 137 миллионов рублей. Ивлеева публично признавалась в симпатии к Путину, ездила в Мариуполь и говорила, что оказывает поддержку российским военным, показав видео, где российский военный благодарит ее за помощь в покупке автобуса и БПЛА. Она рыдала на камеру, рвала на себе волосы в разных местах, но все это не помогло. Только что обиженный на нее Киркоров в сердцах заявил о заклятой теперь уже подруге: "Крыса вот эта мерзкая, которая даже, тварь, не извинилась после всего? Как таких мир носит вообще? Земля носит! Гнида! Ненавижу"!

Ну а в клубе, где проходил весь этот резонансный шабаш, прошел обыск и проверка Роспотребнадзора. Неожиданно выяснилось, что в злачном заведении не соблюдаются санитарные нормы, поэтому оно было спешно закрыто. Чтобы искупить свою вину перед властью Кесаря и Бога, владелец подарил частицу мощей Николая Чудотворца храму, расположенному аккурат напротив Кремля. И для высочайшей индульгенции заявил, что "мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем церковь".

Из этой резонансной истории все участники сделали выводы, покаялись, расплатились сполна, пережив своего рода "гражданскую казнь". И больше про "голую вечеринку" стараются не вспоминать.