ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Дед Мороз и лето"

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Любите ли вы вспоминать старые добрые советские мультфильмы? Тогда предлагаем вам окунуться в мир детства и проверить свои знания о легендарном мультфильме "Дед Мороз и лето". Этот мультфильм, вышедший в 1969 году, стал настоящей классикой советской анимации. Вы готовы вспомнить, какие приключения ждали Деда Мороза летом? Проверьте свою память и узнайте, насколько хорошо вы помните этот замечательный мультфильм!



ВОПРОСЫ 1. Кто сообщил Деду Морозу, что наступило время поздравлять детей и ему необходимо собираться в дорогу? А. Белый Мишка Б. Зайчонок В. Мышонок 2. Где проживает Дед Мороз в мультфильме? А. Великий Устюг Б. Лапландия В. Северный полюс 3. О чем Дедушка Мороз не имел никакого представления? А. О детях

Б. О лете В. О мороженом 4. Что случилось с Дедом Морозом, когда он приехал в город летом? А. Он начал таять Б. Он заблудился В. Он не доехал 5. Кто объяснил Дедушке, "что такое это наше лето"?

А. Белый медвежонок Б. Дети В. Милиционер 6. Как дети помогли Деду Морозу? А. Заставили снять шубу Б. Поместили в холодильник В. Отдали свое мороженое 7. Кто помог Деду Морозу переправиться через море? А. Морж Б. Кит В. Тюлень ОТВЕТЫ 1. А. Белый Мишка 2. В. Северный полюс 3. Б. О лете 4. А. Он начал таять 5. Б. Дети 6. В. Отдали свое мороженое 7. В. Тюлень