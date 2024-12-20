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ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Дед Мороз и лето"

ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Дед Мороз и лето"
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Любите ли вы вспоминать старые добрые советские мультфильмы? Тогда предлагаем вам окунуться в мир детства и проверить свои знания о легендарном мультфильме "Дед Мороз и лето". Этот мультфильм, вышедший в 1969 году, стал настоящей классикой советской анимации. Вы готовы вспомнить, какие приключения ждали Деда Мороза летом? Проверьте свою память и узнайте, насколько хорошо вы помните этот замечательный мультфильм!

ВОПРОСЫ

1. Кто сообщил Деду Морозу, что наступило время поздравлять детей и ему необходимо собираться в дорогу?

Фото: кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето"

А. Белый Мишка

Б. Зайчонок

В. Мышонок

2. Где проживает Дед Мороз в мультфильме?

Фото: кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето"

А. Великий Устюг

Б. Лапландия

В. Северный полюс

3. О чем Дедушка Мороз не имел никакого представления?

Фото: кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето"

А. О детях

Б. О лете

В. О мороженом

4. Что случилось с Дедом Морозом, когда он приехал в город летом?

Фото: кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето"

А. Он начал таять

Б. Он заблудился

В. Он не доехал

5. Кто объяснил Дедушке, "что такое это наше лето"?

Фото: кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето"


А. Белый медвежонок

Б. Дети

В. Милиционер

6. Как дети помогли Деду Морозу?

Фото: кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето"

А. Заставили снять шубу

Б. Поместили в холодильник

В. Отдали свое мороженое

7. Кто помог Деду Морозу переправиться через море?

Фото: кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето"

А. Морж

Б. Кит

В. Тюлень

ОТВЕТЫ

1. А. Белый Мишка

2. В. Северный полюс

3. Б. О лете

4. А. Он начал таять

5. Б. Дети

6. В. Отдали свое мороженое

7. В. Тюлень

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2024, 03:31
Фото: кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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