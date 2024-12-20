Раскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой

Тимма Янис ушел из жизни 17 декабря 2024 года.

Коллеги Анны Седоковой продолжают активно обсуждать трагическую смерть ее супруга Тиммы Яниса. В это время сама Анна Седокова оказалась в больнице после того, как у нее диагностировали "нервный срыв". Состояние певицы продолжает ухудшаться.

Существуют различные версии, которые пытаются объяснить обстоятельства смерти мужа Анны Седоковой. Одна из них была озвучена певицей Натальей Штурм, которая раскрыла наиболее реальную, по ее мнению, причину гибели баскетболиста.

Как считает Наталья Штурм, Янис находился в сильной эмоциональной зависимости от своей супруги в их интимных отношениях. Она уверена, что это что-то вроде "болезни", которая неизлечима. Разрыв такого романа может оказаться очень болезненным, уверена артистка.

Кроме того, Наталья напомнила о признании самой Анны, в котором та делилась, что они с супругом проводили много времени вместе, наслаждаясь обществом друг друга. Седокова признавалась, что муж ее "измучил". По мнению певицы, это большая нагрузка для обоих.

"Такое происходит, когда у мужчины проблемы. Тут надо к врачу", – заявила Штурм.



Наталья уверена, что в какой-то момент Анна просто устала от такого образа жизни, тогда как Янис оказался неспособен пережить утрату основного источника своих страстей.