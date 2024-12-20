Собравшуюся замуж Ксению Бородину уличили в связи с бывшим мужем

Ксения Бородина получила диплом психолога.

Отметив 40-летие, телеведущая Ксения Бородина похвасталась перед своей аудиторией в соцсети, что получила диплом психолога. Сейчас она продолжает совершенствоваться в этой специальности и постоянно проходит дополнительные курсы.

Очередное удостоверение о повышении квалификации, которое Бородина продемонстрировала в Сети вызвало недоумение у ее фанатов. Как ни странно именно благодаря этому снимку поклонники уличили Ксению в связи с бывшим мужем. Как оказалось звезда до сих пор носит фамилию Омарова и после развода не стала ее менять.

Как известно, Бородиной Ксения никогда и не была, до брака она носила фамилию Амоева. Но все привыкли к ее творческому псевдониму. Теперь же телеведущая заявила, что не собирается больше менять фамилию, поскольку ей некогда бегать по всем инстанциям для замены кучи документов.

Напомним, недавно Бородина получила предложение руки и сердца от своего избранника Николая Сердюкова, на которое ответила согласием. Влюбленные начали роман минувшим летом, но блогер не стал тянуть с решением создать семью. Ранее Ксения заявила, что готова родить третьего ребенка. Однако, Николаю, похоже, придется смириться, что телеведущая не станет брать его фамилию и так и останется Омаровой.