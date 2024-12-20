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Пятница 20 декабря

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"Мандариновый сюрприз": необычный салат к праздничному столу

"Мандариновый сюрприз": необычный салат к праздничному столу
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Если вам надоели классические оливье и "селедки по шубой", предлагаем вашему вниманию нескучный салат из курицы и мандаринов. Он обязательно подарит новогоднее настроение и порадует новым вкусовым сочетанием.

Ингредиенты:

Куриная грудка — 300 г

Мандарины — 4 шт.

Яйца — 3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Грецкие орехи — 50 г

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Куриное филе: Отварить куриную грудку до готовности в подсоленной воде. Охладить и нарезать небольшими кубиками.

Яйца: Отварить яйца вкрутую, остудить, очистить и натереть на крупной терке.

Сыр: Натереть сыр на мелкой терке.

Орехи: Грецкие орехи измельчить ножом или слегка размять скалкой.

Мандарины: Очистить мандарины, разделить на дольки и аккуратно разрезать каждую дольку пополам.

Сборка салата:

  1. На дно салатника выложите слой куриного мяса, немного посолите и поперчите, затем добавьте майонез.
  2. Далее идет слой яиц, также смазанный майонезом.
  3. Следующий слой — половина мандаринов.
  4. После этого выкладывается слой сыра, который тоже покрываем майонезом.
  5. Завершающий слой — оставшиеся мандарины и грецкие орехи.

Оформление:

Салат можно украсить зеленью или дополнительными орехами.

Охлаждение:

Поставьте салат в холодильник минимум на час, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита и счастливого Нового года!

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20 декабря 2024, 13:09
Фото сгенерировано ИИ
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