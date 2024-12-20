"Мандариновый сюрприз": необычный салат к праздничному столу

5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

Красная икра является неотъемлемым элементом любого праздничного стола. Расскажем, как подать икру так, чтобы ваши гости были в восторге! Мини-блинчики с красной икрой и авокадоИнгредиенты:100 г муки1 яйцо250 мл молока1 спелое авокадоСок лимонаКрасная икраУкроп для украшенияПриготовление:Смешайте муку, яйцо и молоко, взбейте до однородной массы.