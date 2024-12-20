"Мандариновый сюрприз": необычный салат к праздничному столу

Ингредиенты:
Куриная грудка — 300 г
Мандарины — 4 шт.
Яйца — 3 шт.
Сыр твердый — 100 г
Грецкие орехи — 50 г
Майонез — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Куриное филе: Отварить куриную грудку до готовности в подсоленной воде. Охладить и нарезать небольшими кубиками.
Яйца: Отварить яйца вкрутую, остудить, очистить и натереть на крупной терке.
Сыр: Натереть сыр на мелкой терке.
Орехи: Грецкие орехи измельчить ножом или слегка размять скалкой.
Мандарины: Очистить мандарины, разделить на дольки и аккуратно разрезать каждую дольку пополам.
Сборка салата:
- На дно салатника выложите слой куриного мяса, немного посолите и поперчите, затем добавьте майонез.
- Далее идет слой яиц, также смазанный майонезом.
- Следующий слой — половина мандаринов.
- После этого выкладывается слой сыра, который тоже покрываем майонезом.
- Завершающий слой — оставшиеся мандарины и грецкие орехи.
Оформление:
Салат можно украсить зеленью или дополнительными орехами.
Охлаждение:
Поставьте салат в холодильник минимум на час, чтобы он хорошо пропитался.
Приятного аппетита и счастливого Нового года!