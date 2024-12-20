Выдвинувший ультиматум Киркоров поставил крест на шансах Ивлеевой вернуться на ТВ

Конфликт Филиппа Киркорова с Настей Ивлеевой не только не утихает, но и набирает обороты. Певец, известный своими яркими выходками и эмоциональными заявлениями, не оставил шансов для возвращения блогерши на телевидение.

Как стало известно, Ивлеева могла вновь появиться на экранах в конце 2024 года, однако ее планы разрушил поп-король. Ситуация обострилась после того, как Ивлеева не извинилась перед Киркоровым за скандальную вечеринку, на которой она появилась в откровенном наряде.

Певец, который всегда ценил свою репутацию, был крайне недоволен тем, как его коллега вела себя на мероприятии. В результате он решил вмешаться в процесс кастинга комедии "Небриллиантовая рука", где изначально планировалось участие Ивлеевой. Киркоров обратился к Тине Канделаки с ультиматумом: либо он, либо она.

"Я четко дал понять авторам проекта и Тине, что не готов работать в одном кадре с Ивлеевой. Хайп — это одно, но моя репутация дороже", — заявил Киркоров.

Он добавил, что между ним, как королем сцены, и Ивлеевой, которую он назвал "профурсеткой", выбор очевиден.

"Я тот, кто делает проекты успешными. Насте желаю всего хорошего, но я на стороне качественного контента", — подчеркнул артист.

Колкости звезд вызвали бурю эмоций среди поклонников обоих артистов. Многие стали задаваться вопросом: действительно ли Киркоров так сильно точит зуб на Ивлееву, что готов ставить под угрозу ее карьеру? Или это просто очередной шаг в его игре на публику? Как бы там ни было, певец дал понять, что не намерен возвращаться к этой теме и хочет оставить все в прошлом.

Так или иначе, комедия "Небриллиантовая рука" обещает стать ярким событием на телеканале ТНТ. В ней участвуют множество звезд, и Киркоров уверен в ее успехе. Он выразил надежду на высокие рейтинги и просмотры.