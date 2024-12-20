Выдвинувший ультиматум Киркоров поставил крест на шансах Ивлеевой вернуться на ТВ

Прошел год после "голой вечеринки": что изменилось Тесты Михаил Боярский планирует завершить карьеру Игры Сонник

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицыНовая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году

Лента новостей

Пятница 20 декабря

19:44Выдвинувший ультиматум Киркоров поставил крест на шансах Ивлеевой вернуться на ТВ 19:40Глава "Росатома" Лихачев запустил испытания системы переработки опасных промышленных отходов 17:31Зразы с курицей, грибами и перловкой: сытное блюдо для ужина с близкими 16:23Финансирование предпрофессиональных программ школ искусств сохранится – Депкульт 16:06Пригожин открыто выразил неприязнь к скандально известной Ивлеевой 13:52"Читатель сразу чувствует вранье": автор "Продавца игрушек" Виктор Добросоцкий о писательской кухне 13:35"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту 13:09"Мандариновый сюрприз": необычный салат к праздничному столу 12:24ТЕСТ: угадайте известный советский фильм, название которого мы зашифровали картинками 11:12Могила спевшего про "Подмосковные вечера" Трошина зарастает сорняками и бурьяном 10:33В Магнитогорске завершили рекультивацию одной из наиболее крупных в России свалок 10:01Раскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой 09:22 "Змеиный рулет": рецепт вкусного новогоднего блюда 08:42Собравшуюся замуж Ксению Бородину уличили в связи с бывшим мужем 06:09 Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой 03:31ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Дед Мороз и лето" 00:06Рецепт простого гарнира к мясу – картофель с чесночком и зеленью 00:03Год после "Голой вечеринки": как отмывались оскандалившиеся у Ивлеевой звезды 21:05Перенесшая операцию по замене хрусталиков Орлова показала себя после процедуры 19:17Беременная дочь Заворотнюк объяснила свое решение вернуться в Россиию 17:50Иностранные эксперты креативной индустрии оценили творческий потенциал Москвы 17:05Михаил Боярский всерьез заговорил о завершении карьеры перед своим 75-летием 15:58Чехова появилась на премьере фильма "Осторожно! Мечты сбываются" в компании сына от Баблишвили 15:00ТЕСТ: угадайте любимый советский новогодний фильм по кадру с елкой 12:47Милославская неожиданно отреагировала на новость о беременности жены Петрова 12:30"Доведение до самоубийства": Седоковой грозит тюремный срок по статье УК РФ из-за суицида Тиммы 11:05Осталась без корпоративов: озвучен пенсионерский план Пугачевой на новогоднюю ночь 10:41Стало известно, кто оплатит похороны покончившего с собой экс-мужа Седоковой 10:31В Центре Рошаля в Красногорске обсудилиразвитие телемедицины 10:13Алсу обратилась к бывшему мужу с просьбой 09:24Запеченная утка с грушей: неповторимый рецепт праздничного блюда 08:39Стало известно, какой подарок отправил экс-муж Седоковой перед смертью 06:225 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу 03:06Если вы выросли в СССР, то этот ностальгический ТЕСТ для вас 00:09Бывшего мужа Седоковой похоронят на родине 21:44Тест: насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы о беспризорниках? 19:23Фаршированные помидоры черри с сыром и чесноком: популярная закуска на праздничном столе 18:02Продюсер Дворцов усомнился в возвращении Ивлеевой в крупные телевизионные шоу в 2025 году 17:51Москва продолжит активное развитие детских школ искусств 17:19"Для свих детей – я не кумир": как живет женившийся в восьмой раз 79-летний Дунаевский 16:34Нисуаз с обжаренным в кунжуте тунцом: классический рецепт прямиком из Ниццы 15:38Актер Александр Петров готовится впервые стать отцом 13:48Москва поставила рекорд по вводу новых гостиниц за шесть лет 13:04Малайский медведь стал одним из 70 новых видов в Московском зоопарке 12:40Около 2 тонн икры приобрели на рынках "Москва – на волне" с начала декабря 11:5740 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского 10:49Собравшаяся замуж за блогера Бородина заявила о возможности ЭКО 10:29Запеченная ветчина: рецепт сочной закуски к новогоднему столу 09:20Шаляпин вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова 08:41Продюсер раскрыл причину развода Седоковой и Яниса
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Выдвинувший ультиматум Киркоров поставил крест на шансах Ивлеевой вернуться на ТВ

Выдвинувший ультиматум Киркоров поставил крест на шансах Ивлеевой вернуться на ТВ
67

Конфликт Филиппа Киркорова с Настей Ивлеевой не только не утихает, но и набирает обороты. Певец, известный своими яркими выходками и эмоциональными заявлениями, не оставил шансов для возвращения блогерши на телевидение.

Как стало известно, Ивлеева могла вновь появиться на экранах в конце 2024 года, однако ее планы разрушил поп-король. Ситуация обострилась после того, как Ивлеева не извинилась перед Киркоровым за скандальную вечеринку, на которой она появилась в откровенном наряде.

Певец, который всегда ценил свою репутацию, был крайне недоволен тем, как его коллега вела себя на мероприятии. В результате он решил вмешаться в процесс кастинга комедии "Небриллиантовая рука", где изначально планировалось участие Ивлеевой. Киркоров обратился к Тине Канделаки с ультиматумом: либо он, либо она.

"Я четко дал понять авторам проекта и Тине, что не готов работать в одном кадре с Ивлеевой. Хайп — это одно, но моя репутация дороже", — заявил Киркоров.

Он добавил, что между ним, как королем сцены, и Ивлеевой, которую он назвал "профурсеткой", выбор очевиден.

"Я тот, кто делает проекты успешными. Насте желаю всего хорошего, но я на стороне качественного контента", — подчеркнул артист.

Колкости звезд вызвали бурю эмоций среди поклонников обоих артистов. Многие стали задаваться вопросом: действительно ли Киркоров так сильно точит зуб на Ивлееву, что готов ставить под угрозу ее карьеру? Или это просто очередной шаг в его игре на публику? Как бы там ни было, певец дал понять, что не намерен возвращаться к этой теме и хочет оставить все в прошлом.

Так или иначе, комедия "Небриллиантовая рука" обещает стать ярким событием на телеканале ТНТ. В ней участвуют множество звезд, и Киркоров уверен в ее успехе. Он выразил надежду на высокие рейтинги и просмотры.

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2024, 19:44
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Год после "Голой вечеринки": как отмывались оскандалившиеся у Ивлеевой звезды

Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Пригожин открыто выразил неприязнь к скандально известной Ивлеевой

Пригожин открыто выразил неприязнь к скандально известной Ивлеевой
Иосиф Пригожин высказался о конфликте певца Филиппа Киркора и блогера Настей Ивлеевой, который длится со времен "голой" вечеринки. Продюсер откровенно выразил свое мнение о Ивлеевой и признал, что она ему не симпатична.

"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту

"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту
У 51-летней певицы Варвары четверо детей и двое внуков. Об отношениях с наследниками и своем реальном имени знаменитая певица рассказала "Дни.ру". "Я – бабушка без пирожков, – улыбается Варвара.

Могила спевшего про "Подмосковные вечера" Трошина зарастает сорняками и бурьяном

Могила спевшего про "Подмосковные вечера" Трошина зарастает сорняками и бурьяном
Владимир Трошин – Народный артист РСФСР, Лауреат Сталинской премии второй степени. Старшее поколение помнит его как первого исполнителя популярной песни "Подмосковные вечера". Певца не стало 16 лет назад. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле. Незадолго до смерти Трошин перенес две тяжелые операции: ему удалили селезенку и паховую грыжу.

Раскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой

Раскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой
Тимма Янис ушел из жизни 17 декабря 2024 года. Коллеги Анны Седоковой продолжают активно обсуждать трагическую смерть ее супруга Яниса Тиммы .

Собравшуюся замуж Ксению Бородину уличили в связи с бывшим мужем

Собравшуюся замуж Ксению Бородину уличили в связи с бывшим мужем
Ксения Бородина получила диплом психолога. Отметив 40-летие, телеведущая Ксения Бородина похвасталась перед своей аудиторией в соцсети, что получила диплом психолога.

Выбор читателей

19/12Чтв5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу 19/12ЧтвБывшего мужа Седоковой похоронят на родине 19/12ЧтвСтало известно, какой подарок отправил экс-муж Седоковой перед смертью 19/12Чтв"Доведение до самоубийства": Седоковой грозит тюремный срок по статье УК РФ из-за суицида Тиммы 20/12ПтнРаскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой 19/12ЧтвБеременная дочь Заворотнюк объяснила свое решение вернуться в Россиию