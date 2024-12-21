Семья принца Уильяма растрогала поклонников

Недавно Кейт Миддлтон заявила о выздоровлении.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали выбор в пользу уютной семейной фотографии для своей рождественской открытки 2024 года. На снимке, который был размещен в их социальных сетях, члены королевской семьи изображены вместе со своими тремя детьми. Атмосфера на этом кадре наполнена теплом и любовью: принц нежно прижимает своего младшего сына Луи и Кейт, которая обнимает дочь Шарлотту, а девочка, в свою очередь, ласково держит за руку старшего брата Джорджа. Открытка сопровождена трогательной надписью с пожеланием счастливых праздников.

Подписчики представителей королевской семьи остались под впечатлением от этого нежного семейного момента. Они оставили множество комментариев, полных восхищения.

"Какая семья великолепная! Спасибо, что делитесь с нами, простыми людьми, своим рождественским настроением и дарите тепло!", "Пусть ваши дни всегда будут светлыми!", — написали в Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон появилась на рождественском празднике. Для выхода в люди принцесса Уэльская облачилась в красное пальто, украшенное черным бантом.

В марте стало известно, что Кейт борется с раком при помощи химиотерапии, однако принцесса не уточнила, какой именно вид онкологии ей диагностировали. К радости всех поклонников, в сентябре она объявила, что успешно завершила лечение.

