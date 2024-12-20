ТЕСТ: угадайте известный советский фильм, название которого мы зашифровали картинками

ВОПРОСЫ
1.
А. "Внимание, черепаха!"
Б. "Выше радуги"
В. "Небесный тихоход"
2.
А. "Старые долги"
Б. "Старики-разбойники"
В. "Старая крепость"
3.
А. "Накануне премьеры"
Б. "Большая перемена"
В. "Школьный вальс"
4.
А. "Птицы"
Б. "Любовь и голуби"
В. "Небеса"
5.
А. "Зимняя вишня"
Б. "Весна на Заречной улице"
В. "Цветы запоздалые"
6.
А. "Бриллиантовая рука"
Б. "Легкая рука"
В. "Кольца судьбы"
7.
А. "Сказка о потерянном времени"
Б. "Служебный роман"
В. "Двенадцать месяцев"
ОТВЕТЫ
1. В. "Небесный тихоход"
2. Б. "Старики-разбойники"
3. Б. "Большая перемена"
4. Б. "Любовь и голуби"
5. А. "Зимняя вишня"
6. А. "Бриллиантовая рука"
7. В. "Двенадцать месяцев"