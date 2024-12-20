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Пятница 20 декабря

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ТЕСТ: угадайте известный советский фильм, название которого мы зашифровали картинками

ТЕСТ: угадайте известный советский фильм, название которого мы зашифровали картинками
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Дорогие друзья! Сегодня вас ждет увлекательное путешествие в мир советского кино. Мы подготовили для вас необычный тест, где названия известных фильмов зашифрованы с помощью картинок. Ваша задача – угадать, какой именно фильм скрывается за каждой загадкой. Готовы проверить свою эрудицию? Тогда вперед!

ВОПРОСЫ

1. Фото сгенерировано ИИ

А. "Внимание, черепаха!"

Б. "Выше радуги"

В. "Небесный тихоход"

2. Фото сгенерировано ИИ

А. "Старые долги"

Б. "Старики-разбойники"

В. "Старая крепость"

3. Фото сгенерировано ИИ

А. "Накануне премьеры"

Б. "Большая перемена"

В. "Школьный вальс"

4. Фото сгенерировано ИИ

А. "Птицы"

Б. "Любовь и голуби"

В. "Небеса"

5. Фото сгенерировано ИИ

А. "Зимняя вишня"

Б. "Весна на Заречной улице"

В. "Цветы запоздалые"

6. Фото сгенерировано ИИ

А. "Бриллиантовая рука"

Б. "Легкая рука"

В. "Кольца судьбы"

7. Фото сгенерировано ИИ

А. "Сказка о потерянном времени"

Б. "Служебный роман"

В. "Двенадцать месяцев"

ОТВЕТЫ

1. В. "Небесный тихоход"

2. Б. "Старики-разбойники"

3. Б. "Большая перемена"

4. Б. "Любовь и голуби"

5. А. "Зимняя вишня"

6. А. "Бриллиантовая рука"

7. В. "Двенадцать месяцев"

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2024, 12:24
Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу

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ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Дед Мороз и лето"

ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Дед Мороз и лето"
Любите ли вы вспоминать старые добрые советские мультфильмы? Тогда предлагаем вам окунуться в мир детства и проверить свои знания о легендарном мультфильме "Дед Мороз и лето". Этот мультфильм, вышедший в 1969 году, стал настоящей классикой советской анимации. Вы готовы вспомнить, какие приключения ждали Деда Мороза летом? Проверьте свою память и узнайте, насколько хорошо вы помните этот замечательный мультфильм! ВОПРОСЫ 1.

Тест: насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы о беспризорниках?

Тест: насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы о беспризорниках?
Несмотря на стереотипы о "невидимых" детях, они играли важную роль в кино и литературе СССР. Давайте вспомним эти фильмы и оценим вклад таких персонажей в наше любимый советский кинематограф. 1.

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Тест: насколько хорошо вы знаете советский мультфильм "Бременские музыканты"?
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Тест: угадай советский фильм с атмосферой путешествий по фрагменту афиши
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