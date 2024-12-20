ТЕСТ: угадайте известный советский фильм, название которого мы зашифровали картинками

ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Дед Мороз и лето"

Любите ли вы вспоминать старые добрые советские мультфильмы? Тогда предлагаем вам окунуться в мир детства и проверить свои знания о легендарном мультфильме "Дед Мороз и лето". Этот мультфильм, вышедший в 1969 году, стал настоящей классикой советской анимации. Вы готовы вспомнить, какие приключения ждали Деда Мороза летом? Проверьте свою память и узнайте, насколько хорошо вы помните этот замечательный мультфильм! ВОПРОСЫ 1.