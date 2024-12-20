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Пятница 20 декабря

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Пригожин открыто выразил неприязнь к скандально известной Ивлеевой

Пригожин открыто выразил неприязнь к скандально известной Ивлеевой
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Иосиф Пригожин высказался о конфликте певца Филиппа Киркора и блогера Настей Ивлеевой, который длится со времен "голой" вечеринки.

Продюсер откровенно выразил свое мнение о Ивлеевой и признал, что она ему не симпатична. Более того, Иосиф испытывает злость по отношению к ней.

Пригожин отметил, что, несмотря на свою известность и успех, Киркоров не должен позволять себе оскорбления в адрес других людей. Он подчеркнул, что уважаемый артист, каким является Киркоров, должен вести себя более корректно, даже если у него возникают негативные эмоции. Однако продюсер также отметил, что сам разделяет недовольство Киркорова и считает поведение Ивлеевой неприемлемым.

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

"Она мне тоже не нравится, честно вам скажу. Я на нее тоже зол и считаю, что она вела себя очень некорректно даже по отношению ко мне", – сказал Пригожин.

По мнению продюсера, грубые высказывания и провокации не должны быть частью культуры общения между артистами. Пригожин также обратил внимание на то, что Киркорову прощают многие его выходки благодаря его способности смеяться над собой и извиняться за свои ошибки.

Это качество, по словам продюсера, делает его более человечным и близким к публике. В то же время он выразил недовольство тем, что поп-король позволяет себе такие резкие высказывания в адрес Ивлеевой.

Напомним, что конфликт между Киркоровым и Ивлеевой разгорелся после того, как певец назвал блогера "мерзкой крысой" и заявил о своей ненависти к ней. Эти слова вызвали бурную реакцию в обществе и стали предметом обсуждения в СМИ.

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2024, 16:06
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