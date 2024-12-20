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Пятница 20 декабря

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"Змеиный рулет": рецепт вкусного новогоднего блюда

"Змеиный рулет": рецепт вкусного новогоднего блюда
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Сегодня предлагаем рецепт необычного, но очень вкусного блюда, которое идеально подойдет для новогоднего стола в год Змеи. Это "Змеиный рулет" из лосося с авокадо и кремом из сливочного сыра.

Ингредиенты:

Для рулета:

  • 200 г филе слабосоленого лосося
  • 1 спелое авокадо
  • 100 г сливочного сыра (например, Филадельфия)
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1 ст.л. укропа (по желанию)
  • 1 ч.л. черного перца
  • Лаваш или тонкие лепешки (по количеству порций)

Для украшения:

  1. Кунжут (черный и белый)
  2. Листья салата (по желанию)
  3. Лимонные дольки
    1. Приготовление:
  5. В миске смешайте сливочный сыр, лимонный сок, укроп и черный перец. Хорошо перемешайте до однородной массы.
  6. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой извлеките мякоть. Нарежьте ее тонкими ломтиками.
  7. На лаваш равномерно распределите сливочную массу, оставляя края свободными. Сверху выложите ломтики лосося и авокадо.
  8. Аккуратно сверните лаваш в рулет, начиная с одного края. Убедитесь, что начинка не вываливается.
  9. Заверните рулет в пленку и уберите в холодильник на 30-60 минут для застывания. Затем нарежьте рулет на порционные кусочки.
  10. Выложите рулеты на блюдо, посыпьте кунжутом и украсьте листьями салата и лимонными дольками.

Подача:

Подавайте рулет к столу как закуску. Он будет выглядеть эффектно и необычно, а сочетание лосося и авокадо сделает его невероятно вкусным!

Приятного аппетита и счастливого Нового года!

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2024, 09:22
Фото сгенерировано ИИ
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ

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