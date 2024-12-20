"Змеиный рулет": рецепт вкусного новогоднего блюда

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Сегодня предлагаем рецепт необычного, но очень вкусного блюда, которое идеально подойдет для новогоднего стола в год Змеи. Это "Змеиный рулет" из лосося с авокадо и кремом из сливочного сыра.



Ингредиенты:

Для рулета: 200 г филе слабосоленого лосося

1 спелое авокадо

100 г сливочного сыра (например, Филадельфия)

1 ч.л. лимонного сока

1 ст.л. укропа (по желанию)

1 ч.л. черного перца

Лаваш или тонкие лепешки (по количеству порций) Для украшения: Кунжут (черный и белый) Листья салата (по желанию) Лимонные дольки Приготовление: В миске смешайте сливочный сыр, лимонный сок, укроп и черный перец. Хорошо перемешайте до однородной массы. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой извлеките мякоть. Нарежьте ее тонкими ломтиками. На лаваш равномерно распределите сливочную массу, оставляя края свободными. Сверху выложите ломтики лосося и авокадо. Аккуратно сверните лаваш в рулет, начиная с одного края. Убедитесь, что начинка не вываливается. Заверните рулет в пленку и уберите в холодильник на 30-60 минут для застывания. Затем нарежьте рулет на порционные кусочки. Выложите рулеты на блюдо, посыпьте кунжутом и украсьте листьями салата и лимонными дольками. Подача: Подавайте рулет к столу как закуску. Он будет выглядеть эффектно и необычно, а сочетание лосося и авокадо сделает его невероятно вкусным! Приятного аппетита и счастливого Нового года!