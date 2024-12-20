"Змеиный рулет": рецепт вкусного новогоднего блюда

Ингредиенты:
Для рулета:
- 200 г филе слабосоленого лосося
- 1 спелое авокадо
- 100 г сливочного сыра (например, Филадельфия)
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1 ст.л. укропа (по желанию)
- 1 ч.л. черного перца
- Лаваш или тонкие лепешки (по количеству порций)
Для украшения:
- Кунжут (черный и белый)
- Листья салата (по желанию)
- Лимонные дольки
- Приготовление:
- В миске смешайте сливочный сыр, лимонный сок, укроп и черный перец. Хорошо перемешайте до однородной массы.
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой извлеките мякоть. Нарежьте ее тонкими ломтиками.
- На лаваш равномерно распределите сливочную массу, оставляя края свободными. Сверху выложите ломтики лосося и авокадо.
- Аккуратно сверните лаваш в рулет, начиная с одного края. Убедитесь, что начинка не вываливается.
- Заверните рулет в пленку и уберите в холодильник на 30-60 минут для застывания. Затем нарежьте рулет на порционные кусочки.
- Выложите рулеты на блюдо, посыпьте кунжутом и украсьте листьями салата и лимонными дольками.
Подача:
Подавайте рулет к столу как закуску. Он будет выглядеть эффектно и необычно, а сочетание лосося и авокадо сделает его невероятно вкусным!
Приятного аппетита и счастливого Нового года!