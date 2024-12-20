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Пятница 20 декабря

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Зразы с курицей, грибами и перловкой: сытное блюдо для ужина с близкими

Зразы с курицей, грибами и перловкой: сытное блюдо для ужина с близкими
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Зразы – это не просто котлеты, а настоящая находка для тех, кто любит готовить сытные и вкусные блюда. Существует множество вариаций зраз: их можно делать с картофелем, яйцами, луком или грибами.

Сегодня предлагаем вам уникальный рецепт зраз из куриного фарша с перловкой и шампиньонами. Это блюдо станет отличным вариантом для ужина в кругу семьи или друзей.

Ингредиенты для приготовления (на 6-7 порций):

• Куриный фарш — 500 г

• Рисовая мука — 30 г

• Петрушка свежая — пара веточек

• Яйцо — 1 шт.

• Соль — 1 ч. л. или по вкусу

• Черный молотый перец — 1 г (по вкусу)

• Свежие шампиньоны — 150 г

• Репчатый лук — 1 шт.

• Растительное масло — 2 ст. л.

• Сушеный чеснок — 1/2 ч. л.

• Перловка — 80 г

• Панировочные сухари — 50 г

• Свежий укроп — для подачи

Приготовление:

1. Начните с подготовки перловки. Отварите её до готовности, следуя инструкциям на упаковке. Это займет около 30 минут.

2. В глубокой миске смешайте куриный фарш с рисовой мукой и сушёным чесноком. Добавьте яйцо, соль, перец и немного воды (40-50 мл). Тщательно перемешайте массу.

3. Лук нарежьте полукольцами, а грибы — ломтиками. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета (примерно 5-7 минут). Затем добавьте грибы и готовьте, пока вся жидкость не выпарится.

4. Укроп помойте, обсушите и мелко порубите. Добавьте его к вареной перловке вместе с поджаренными грибами и луком. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.

5. Теперь сформируйте зразы: на ладони сделайте лепешку из фарша, положите в центр немного начинки и аккуратно заверните, придавая форму котлеты.

6. Обваляйте каждую зразу в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

7. Подавайте зразы горячими, украсив свежей зеленью и овощами. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и порадует близких своим вкусом.

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2024, 17:31
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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