Куриные рулетки с черносливом: рецепт вкусного и простого блюда

Зразы с курицей, грибами и перловкой: сытное блюдо для ужина с близкими

Зразы – это не просто котлеты, а настоящая находка для тех, кто любит готовить сытные и вкусные блюда. Существует множество вариаций зраз: их можно делать с картофелем, яйцами, луком или грибами. Сегодня предлагаем вам уникальный рецепт зраз из куриного фарша с перловкой и шампиньонами.