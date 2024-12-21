Куриные рулетки с черносливом: рецепт вкусного и простого блюда

Ингредиенты:
- Куриное филе – 4 шт.
- Чернослив без косточки – 100 г
- Сыр твердый – 50 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка сладкая – 1 ч.л.
- Растительное масло – для жарки
Приготовление:
- Разрежьте каждое куриное филе вдоль пополам, чтобы получились тонкие пласты мяса.
- Накройте мясо пищевой пленкой и слегка отбейте молоточком до толщины около 0,5 см.
- Посолите и поперчите каждый кусок курицы с обеих сторон.
- Нарежьте чернослив небольшими кусочками.
- Натрите сыр на крупной терке.
- Смешайте нарезанный чернослив и тертый сыр в миске.
- На каждый отбитый кусочек курицы положите примерно 1 ст.л. смеси сыра и чернослива.
- Аккуратно сверните мясо в рулетики и закрепите их зубочистками или кулинарной нитью, чтобы они не распадались при жарке.
- В сковороду налейте растительное масло и разогрейте его.
- Обжарьте рулеты со всех сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
- После обжарки добавьте немного воды или бульона в сковороду, накройте крышкой и тушите еще 10-15 минут на среднем огне, пока мясо полностью не приготовится.
Подача:
- Готовые рулеты выньте из сковороды и дайте им немного остыть перед подачей.
- Удалите зубочистки или нитку.
- Подавайте рулеты горячими, украсив зеленью и свежим овощным салатом.
Приятного аппетита!