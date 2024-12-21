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Суббота 21 декабря

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Куриные рулетки с черносливом: рецепт вкусного и простого блюда

Куриные рулетки с черносливом: рецепт вкусного и простого блюда
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Куриные рулеты с черносливом – это вкусное блюдо, которое отлично подойдет для праздничного стола или просто для разнообразия повседневного меню.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 4 шт.
  • Чернослив без косточки – 100 г
  • Сыр твердый – 50 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка сладкая – 1 ч.л.
  • Растительное масло – для жарки

Приготовление:

  1. Разрежьте каждое куриное филе вдоль пополам, чтобы получились тонкие пласты мяса.
  2. Накройте мясо пищевой пленкой и слегка отбейте молоточком до толщины около 0,5 см.
  3. Посолите и поперчите каждый кусок курицы с обеих сторон.
  4. Нарежьте чернослив небольшими кусочками.
  5. Натрите сыр на крупной терке.
  6. Смешайте нарезанный чернослив и тертый сыр в миске.
  7. На каждый отбитый кусочек курицы положите примерно 1 ст.л. смеси сыра и чернослива.
  8. Аккуратно сверните мясо в рулетики и закрепите их зубочистками или кулинарной нитью, чтобы они не распадались при жарке.
  9. В сковороду налейте растительное масло и разогрейте его.
  10. Обжарьте рулеты со всех сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
  11. После обжарки добавьте немного воды или бульона в сковороду, накройте крышкой и тушите еще 10-15 минут на среднем огне, пока мясо полностью не приготовится.

Подача:

  1. Готовые рулеты выньте из сковороды и дайте им немного остыть перед подачей.
  2. Удалите зубочистки или нитку.
  3. Подавайте рулеты горячими, украсив зеленью и свежим овощным салатом.

Приятного аппетита!

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21 декабря 2024, 03:09
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