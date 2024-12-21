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Суббота 21 декабря

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ТЕСТ: подобрать синонимы к этим словам сможет лишь человек с богатым словарным запасом

ТЕСТ: подобрать синонимы к этим словам сможет лишь человек с богатым словарным запасом
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Этот тест проверит глубину вашего словарного запаса. Попробуйте подобрать синонимы к следующим словам – задача, которая покажется легкой лишь тем, кто действительно владеет языком на высоком уровне.

ВОПРОСЫ

Найдите синонимы к приведенным ниже словам.

1. Адекватный

А. Внушающий доверие

Б. Спокойный

В. Соответствующий

2. Легитимный

А. Законный

Б. Избранный

В. Особенный

3. Гипотетически

А. Теоретически

Б. Предположительно

В. Сравнительно

4. Апробировать

А. Опечатать

Б. Пробовать

В. Проверить и одобрить

5. Нивелировать

А. Перебрасывать на другого

Б. Обращаться к опыту предыдущих поколений

В. Отлынивать

6. Менталитет

А. Образ жизни

Б. Склад ума

В. Мнение

7. Конгениальность

А. Близость по духу

Б. Высокопарность

В. Лучше, чем гениально

ОТВЕТЫ

1. В. Соответствующий

2. А. Законный

3. Б. Предположительно

4. В. Проверить и одобрить

5. Б. Обращаться к опыту предыдущих поколений

6. Б. Склад ума

7. А. Близость по духу

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21 декабря 2024, 06:22
Фото: freepik.com
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Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу

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