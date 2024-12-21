ТЕСТ: подобрать синонимы к этим словам сможет лишь человек с богатым словарным запасом

"Змеиный рулет": рецепт вкусного новогоднего блюда

Сегодня предлагаем рецепт необычного, но очень вкусного блюда, которое идеально подойдет для новогоднего стола в год Змеи. Это "Змеиный рулет" из лосося с авокадо и кремом из сливочного сыра. Ингредиенты:Для рулета:200 г филе слабосоленого лосося1 спелое авокадо100 г сливочного сыра (например, Филадельфия)1 ч.