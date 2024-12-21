Анфисе Чеховой – 47 лет: вспоминаем сложный путь звезды в начале карьеры

В нулевых телевизионная программа с Анфисой Чеховой пользовалась невероятной популярностью. Именно тогда ведущая завоевала репутацию гуру в любовных делах.

Сегодня образ знаменитости сильно изменился: она занимается поэзией, интересуется психологией, активно ведет социальные сети и больше говорит о внутреннем состоянии. В честь 47-летия Анфисы мы решили вспомнить некоторые малоизвестные факты из ее жизни.

Борьба с лишним весом в подростковом возрасте

Анфиса начала борьбу за идеальные формы в 14-летнем возрасте. Она сидела на жестких диетах, включая рис и соки, и даже бегала в шубе, так как не могла позволить себе специализированную спортивную одежду. В ее жизни всегда присутствовал спортивный дух — отец, бывший спортсмен, следил за фигурой дочери, даже несмотря на развод с ее матерью.

Когда Анфиса исполнилось 18, она нашла новый способ похудения — начала принимать таблетки. Результаты были впечатляющими: минус 25 килограммов за считанные месяцы. Однако удержать этот вес оказалось крайне сложно. В течение года ей приходилось практически ничего не есть и лишь мечтать о еде, прогуливаясь по магазинам. Даже гипноз не помог ей справиться с этой зависимостью, а таблетки нанесли серьезный урон здоровью.

Сегодня Анфиса придерживается более здорового подхода к питанию. Она исключила сахар из рациона и утверждает, что это значительно улучшило ее самочувствие и иммунитет.

Панические атаки как следствие похудения

Чехова уверена, что именно таблетки для похудения стали причиной ее многолетних страданий от панических атак. Первый приступ случился, когда ей было 24 года. После работы, приняв душ и легши в постель, Анфиса испытала жуткий приступ страха. Это состояние сопровождалось головокружением, учащённым сердцебиением и чувством удушья.

Медицинские обследования не помогли ей понять причину этих состояний. Лишь спустя годы ей поставили диагноз — вегето-сосудистая дистония, которая и вызывала панические атаки. Справиться с этой проблемой удалось лишь ближе к сорока годам благодаря пересмотру своего питания и психологической работе над собой.

Опыт харассмента в молодости

Анфиса Чехова всего один раз столкнулась с харассментом за свои 45 лет. Это произошло, когда ей было чуть за двадцать, и она отчаянно искала работу после кризиса 1998 года. Она разносила свои кассеты по всем агентствам, но ее просто не брали на работу, о чем рассказывала сама Анфиса.

Сегодня жизнь Чеховой лишена таких тяжелых испытаний. Звезда российского шоу-бизнеса активно ведет соцсети, участвует в различных шоу и своим сияющим оптимизмом вдохновляет тысячи россиян по всей стране.