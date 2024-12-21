Появились подробности решения Меган Маркл и принца Гарри начать жить раздельно

Слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри планируют разъехаться, набирают обороты. вновь подняли интерес общественности к их отношениям. Источники утверждают, что они действительно живут обособленно, но это не вызывает у них особых проблем.

Светский обозреватели утверждают, что Меган и Гарри уже несколько месяцев не появляются вместе на публике, что вызвало волну инсинуаций о стремительном крахе их брака. По словам инсайдера, такая сепарация позволяет каждому из супругов сосредоточиться на своих проектах и личных интересах.

Так, Гарри активно занимается своими делами, в то время как Меган работает над восстановлением своей репутации в индустрии развлечений. Она сотрудничает с дизайнерами и стилистами, стремясь вернуть себе статус специалиста в этом деле.

Несмотря на расстояние, герцоги поддерживают близкий контакт. Источник отметил, что Гарри и Меган продолжают активно общаться. Каждый вечер, когда принц отсутствует, он связывается с женой по видеосвязи. Меган отправляет ему милые сообщения, а также рисунки их детей.

Отмечается, что для обоих дети остаются главным приоритетом. Несмотря на любые сложности в отношениях, герцогиня Сассекская и ее супруг продолжают заботиться о благополучии своих наследников.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Меган пыталась запустить подкаст "Архетипы", который был закрыт после всего 13 эпизодов, а также снималась в реалити-шоу о своей жизни с Гарри. Кроме того, она разрабатывала мультсериал и документальный фильм о поло. Несмотря на все эти усилия, проекты не принесли ожидаемого успеха и популярности.

Слухи о возможных проблемах в браке Гарри и Меган усиливаются из-за того, что их все реже видят вместе. Тем не менее, инсайдеры утверждают, что это осознанный шаг пары: они хотят быть воспринятыми обществом не только как супруги, но и как отдельные личности.