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Суббота 21 декабря

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Появились подробности решения Меган Маркл и принца Гарри начать жить раздельно

Появились подробности решения Меган Маркл и принца Гарри начать жить раздельно
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Слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри планируют разъехаться, набирают обороты. вновь подняли интерес общественности к их отношениям. Источники утверждают, что они действительно живут обособленно, но это не вызывает у них особых проблем.

Светский обозреватели утверждают, что Меган и Гарри уже несколько месяцев не появляются вместе на публике, что вызвало волну инсинуаций о стремительном крахе их брака. По словам инсайдера, такая сепарация позволяет каждому из супругов сосредоточиться на своих проектах и личных интересах.

Так, Гарри активно занимается своими делами, в то время как Меган работает над восстановлением своей репутации в индустрии развлечений. Она сотрудничает с дизайнерами и стилистами, стремясь вернуть себе статус специалиста в этом деле.

Несмотря на расстояние, герцоги поддерживают близкий контакт. Источник отметил, что Гарри и Меган продолжают активно общаться. Каждый вечер, когда принц отсутствует, он связывается с женой по видеосвязи. Меган отправляет ему милые сообщения, а также рисунки их детей.

Отмечается, что для обоих дети остаются главным приоритетом. Несмотря на любые сложности в отношениях, герцогиня Сассекская и ее супруг продолжают заботиться о благополучии своих наследников.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Меган пыталась запустить подкаст "Архетипы", который был закрыт после всего 13 эпизодов, а также снималась в реалити-шоу о своей жизни с Гарри. Кроме того, она разрабатывала мультсериал и документальный фильм о поло. Несмотря на все эти усилия, проекты не принесли ожидаемого успеха и популярности.

Слухи о возможных проблемах в браке Гарри и Меган усиливаются из-за того, что их все реже видят вместе. Тем не менее, инсайдеры утверждают, что это осознанный шаг пары: они хотят быть воспринятыми обществом не только как супруги, но и как отдельные личности.

Шоу-бизнес в Telegram

21 декабря 2024, 16:42
Меган Маркл. Кадр: YouTube
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Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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