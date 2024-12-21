Тест: насколько хорошо вы знаете классические "зимние" фильмы из СССР?

Советские фильмы полны зимней магии, романтики и незабываемых историй. Насколько хорошо вы помните зимние картины из СССР?
Мы предлагаем вам проверить свои знания с помощью небольшого теста. Вопросы помогут вспомнить классические фильмы, которые согревали сердца зрителей в морозные дни. Попробуйте ответить на все вопросы и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с "зимними" шедеврами советского кинематографа.
1. Вставьте пропущенное слово в цитате из фильма "Чародеи": "Кровью скреплять не будем — ... надежнее".
А) Печать
Б) Чернила
В) Рукопожатие
2. Кандидатом каких наук был папа Вити из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"?
А) Технических
Б) Биологических
В) Филологических
3. Что попросила Марфушенька в сказке "Морозко" замазать Настеньке? Цитата звучит так: "Мамаш! А ты ей ... замажь!".
А) Лицо
Б) Брови
В) Губы
4. Как хотела жить Снежная Королева в сказке "Тайна Снежной Королевы" "не часто, но иногда, хоть раз в неделю"?
А) По-лентяйски
Б) Где-то около моря
В) По-человечески
5. В сказке "Снежная королева" звучит фраза: "Детей надо баловать. Вот тогда из них вырастают настоящие...". Кто?
А) Люди
Б) Разбойники
В) Волшебники
Правильные ответы:
1. — Б) Чернила
2. — А) Технических
3. — Б) Брови
4. — В) По-человечески
5. — Б) Разбойники