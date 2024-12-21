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Тест: насколько хорошо вы знаете классические "зимние" фильмы из СССР?

Тест: насколько хорошо вы знаете классические "зимние" фильмы из СССР?
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Зимние вечера, уютное одеяло и старые добрые советские фильмы – возможно, так некоторые из нас проводя холодные зимние ночи. Кино не только дарит тепло, но и вызывает ностальгию по ушедшим временам.

Советские фильмы полны зимней магии, романтики и незабываемых историй. Насколько хорошо вы помните зимние картины из СССР?

Мы предлагаем вам проверить свои знания с помощью небольшого теста. Вопросы помогут вспомнить классические фильмы, которые согревали сердца зрителей в морозные дни. Попробуйте ответить на все вопросы и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с "зимними" шедеврами советского кинематографа.

1. Вставьте пропущенное слово в цитате из фильма "Чародеи": "Кровью скреплять не будем — ... надежнее".

А) Печать

Б) Чернила

В) Рукопожатие

2. Кандидатом каких наук был папа Вити из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"?

А) Технических

Б) Биологических

В) Филологических

3. Что попросила Марфушенька в сказке "Морозко" замазать Настеньке? Цитата звучит так: "Мамаш! А ты ей ... замажь!".

А) Лицо

Б) Брови

В) Губы

4. Как хотела жить Снежная Королева в сказке "Тайна Снежной Королевы" "не часто, но иногда, хоть раз в неделю"?

А) По-лентяйски

Б) Где-то около моря

В) По-человечески

5. В сказке "Снежная королева" звучит фраза: "Детей надо баловать. Вот тогда из них вырастают настоящие...". Кто?

А) Люди

Б) Разбойники

В) Волшебники

Правильные ответы:

1. — Б) Чернила

2. — А) Технических

3. — Б) Брови

4. — В) По-человечески

5. — Б) Разбойники

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21 декабря 2024, 14:38
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