Дэвид и Виктория Бекхэм поделились восторгом от романтического ужина с авторскими блюдами

Дэвид и Виктория Бекхэм устроили себе незабываемый вечер в одном из самых престижных ресторанов Нью-Йорка. Заведение славится тремя звездами Мишлен.

Супруги, известные своей любовью к гастрономии, выбрали авторский сет от шеф-повара Дэниела Хамма, который обошелся им в 365 долларов на человека. В своих соцсетях они поделились впечатлениями и фотографиями каждого блюда, доказав, что романтический ужин может быть не только изысканным, но и полностью веганским.

Первым блюдом стал рис по-тайски с луком, украшенный свежими листьями базилика. Дэвид не сдержал восторга и отметил, что никогда не испытывал подобных ощущений от еды. Следующим в меню оказался салат из маринованного лука-порея, который также произвел на него впечатление.

"Кто бы мог подумать, что лук-порей может быть таким восхитительным на вкус!", — восторженно написал он.

После этого супруги насладились пышным хлебом с веганским тыквенным маслом. Дэвид подчеркнул, что это был хлеб, не похожий ни на какой другой, а масло удивило своей нежностью и насыщенностью. Четвертым блюдом стало авокадо в сливочном соусе с пюре из фасоли фава и мятной заправкой.

"Просто вау!", — оценил это блюдо Бекхэм.

Не менее яркие эмоции вызвало многослойное блюдо из шелкового тофу с черным луком и кедровыми орехами. Спортсмен признался, что уже "переел", но продолжил наслаждаться гастрономическими шедеврами. Следующим было блюдо из грибов, приготовленных шестью способами, а затем капуста бок-чой с белым трюфелем.

На десерт пара попробовала мед с яблочной глазурью и виноградный моти, завернутый в засахаренный виноградный лист. Дэвид завершил вечер благодарностью шеф-повару.

"Спасибо вам, шеф! Нет слов, чтобы описать наши впечатления!", — подписал он фото с Дэниелом Хаммом.