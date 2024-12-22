55-летняя Дженнифер Лопес вышла из себя после реплики журналиста о ее возрасте

C Дженнифер Лопес во время интервью произошел неловкий инцидент, который вывел ее из себя.

55-летняя певица и актриса пришла на беседу, чтобы обсудить свои достижения и предстоящие проекты, однако разговор принял неожиданный оборот. Интервьюер, говоря о приближающейся 30-й годовщине выхода культового фильма "Селена", в котором Джей Ло сыграла главную роль, сделал неуместный комментарий.

"К тому времени вам исполнится 60...", — на свою беду произнес он.

На это замечание Лопес отреагировала с недоумением и явным раздражением: "Вау!", — ответила она, явно смутившись от такого заявления. Журналист попытался оправдаться, объяснив, что его слова были шуткой, и что он никогда бы не стал так говорить со знаменитостью всерьез. Однако это не помогло сгладить ситуацию.

Зрители, наблюдавшие за интервью, быстро отреагировали на это в социальных сетях. Многие пользователи выразили свое недоумение и осуждение в адрес светского обозревателя.

Обсуждение казуса набирало обороты, поскольку поклонники Джей Ло спешили защитить свою любимицу. Стоит отметить, что Дженнифер Лопес обладает огромной и преданной фан-базой, которая всегда готова вступиться за нее в любых медийных спорах.