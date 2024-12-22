Кудрявцева эмоционально отреагировала на ухудшение здоровья мужа: Он умирает

Лера Кудрявцева поделилась откровениями о состоянии своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

В посте, полном эмоций, ведущая рассказала о том, как ее супруг страдает от температуры, которая держится на уровне 37,2 градусов уже несколько дней. По ее словам, такое состояние вызывает у Игоря настоящую панику, и он ведет себя так, будто готовится к самому худшему.

"Я обещала тебе, если не прекратишь зудеть — выложу", — написала Лера.

Она отметила, что Игорь настаивает на измерении температуры и даже требует сравнения показателей. "Это ад на Земле", — добавила она. Несмотря на то что температура не является критической, поведение мужа сподвигло Леру пошутить о его состоянии.

Стоит отметить, что Лера и Игорь воспитывают общую дочь Марию, родившуюся в 2018 году. У телеведущей также есть старший сын Жан, которому сейчас 35 лет. Интересно, что он всего на два года младше ее нынешнего супруга. В этом году Кудрявцева отметила свое 53-летие.

Ранее в этом году Лера делилась новостями о том, что ушла от мужа из-за затопленной квартиры. Причиной этого стал инцидент, произошедший во время ее отпуска. Позже она открыто говорила о проблемах Игоря с зависимостью. Однако, судя по всему, хоккеист смог справиться с этим и вернуть любимую.