2024-й год стал абсолютным провалом для пытавшейся наладить личную жизнь Бузовой

Ольга Бузова поделилась с поклонниками не самым радостным опытом в личной жизни. В 2024 году, по ее словам, у нее не было ни одного удачного свидания.

38-летняя артистка отметила, что, несмотря на все усилия, ей не удалось встретить мужчину, который бы смог завоевать ее сердце. Дело в том, что Бузова активно ищет свою любовь после разрыва с Давидом Манукяном.

Она выразила надежду на то, что в будущем у нее появится возможность построить серьезные отношения и создать семью.

"Я готова стать матерью и мечтаю о крепкой семье", — говорит Ольга.

Однако реальность оказалась иной: ни одно из свиданий не привело к ожидаемым результатам.

"Мне не хватает заботы и внимания, как о девушке. Я хочу чувствовать, что я важна для своего партнера", — призналась она.

Телеведущая также поделилась одним из своих самых запоминающихся неудачных свиданий, когда мужчина просто не пришел на встречу.

"Это было крайне неприятно. Если мы договорились о встрече, значит, я уже строила свои планы", — вспомнила Бузова в программе "Тема" на телеканале RU.TV. Певица считает, что такие ситуации подрывают доверие и создают ощущение неуважения к ее времени и чувствам.

Несмотря на разочарования в личной жизни, Ольга остается оптимистом. Она уверена, что вскоре встретит человека, с которым сможет построить настоящие отношения. В этом году Бузова также приняла участие в шоу "Звезды в джунглях", где ей пришлось нелегко — она даже перенесла простуду.