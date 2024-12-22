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Маринованные в манго ребра: классический рецепт с экспериментальной ноткой

Маринованные в манго ребра: классический рецепт с экспериментальной ноткой
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Ребра в медово-соевом соусе – это классика кулинарии, знакомая многим по всему миру. Однако, если вы хотите добавить в блюдо новый и необычный вкус, попробуйте использовать манго в качестве одного из ингредиентов маринада.

Мы провели эксперимент, добавив этот тропический фрукт в рецепт, и результат нас приятно удивил. Манго не только придает мясу сладковатый оттенок, но и делает его невероятно сочным.

Ингредиенты на 2-3 порции:

Свиные ребра — 800 г

• Твердое манго — 100 г

• Мед — 50 г

• Салатный микс — 100 г

• Томаты черри — 50 г

• Копченая паприка — 2 г

• Сушеный чеснок — 2 г

• Соевый соус — 20 г

• Красная паприка — 2 г

• Луковый порошок — 2 г

• Копченая соль — 2 г

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки маринада. Очистите манго от кожуры и нарежьте его на небольшие кусочки. Используйте твердое манго, чтобы оно лучше сохраняло форму в процессе приготовления.

Шаг 2: Поместите нарезанное манго в блендер. Добавьте туда мед, соевый соус и все специи: копченую паприку, сушеный чеснок, красную паприку, луковый порошок и копчёную соль. Измельчите все ингредиенты до получения однородной массы.

Шаг 3: Залейте получившуюся смесь на свиные ребра. Если вы используете замороженные ребра, обязательно предварительно разморозьте их. Оставьте мясо мариноваться на несколько часов, чтобы оно пропиталось всеми ароматами.

Шаг 4: Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите замаринованные рёбра на противень, предварительно застеленный пергаментом. Запекайте их в духовке около 20 минут, чтобы они стали золотистыми и аппетитными.

Шаг 5: Пока ребра запекаются, приготовьте свежий салат. Вымойте помидоры черри и салатный микс, просушите их. Разрежьте помидоры пополам и смешайте с зеленью.

Шаг 6: При подаче выложите ребра на подушку из свежего салата и томатов. Это не только красиво, но и добавляет ярких вкусовых акцентов к блюду.

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22 декабря 2024, 06:17
Фото: Freepik
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