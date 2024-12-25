"Слишком яркий": Агурбаш решительно вычеркнула Киркорова из списка самых стильных артистов

В отеле "Карлтон" состоялась ежегодная премия Fashion New Year Awards. Среди звезд, блиставших на церемонии, была Анжелика Агурбаш. Корреспондент "Дни.ру" встретился с певицей на красной дорожке.

"Самым стильным артистом на нашей эстраде в уходящем году я считаю себя, – ничтоже сумняшеся говорит певица. – Потому что мой новый творческий проект, мои синглы, обложки альбомов были лучшими".

А кого из коллег-артистов она считает самым стильным. "Наверное, Диму Билана. – говорит Анжелика. – А вот Филипп Киркоров для меня слишком яркий. Стильный – это немного другое",

Рассказала Анжелика и о том, как встретит Новый год. "Праздник будет у меня спокойный и размеренный, – уверяет артистка. – Просто все дети (у певицы есть дочь и два сына – Прим. ред.) у меня разъехались, поэтому буду предоставлена сама себе, своим мечтам и бокалу шампанского и бою курантов, под которые в этот раз, уверена, мне удастся загадать желание".

"А самое главное – я пообещала себе в этом году ничего не готовить, – уверяет артистка. – Я впервые в жизни не буду готовить свой фирменный салат "Оливье". Дома будет только запах мандаринов и шампанского. И заказывать из ресторанов тоже ничего не стану!"

10 января Агурбаш даст сольный концерт в столичном "Вегасе". И сегодня все мысли у нее – о предстоящем выступлении. Поэтому сейчас она будет отдыхать – целую неделю! "Я отменила все приглашения своих друзей, все светские мероприятия, потому что мне надо восстановиться, уделить время себе и своим мечтам. Например, я приступила к написанию своих книг, романов", – пояснила звезда.