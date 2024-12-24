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Вторник 24 декабря

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Инопланетяне через Катю Лель передали землянам точный космический прогноз на 2025-й

Инопланетяне через Катю Лель передали землянам точный космический прогноз на 2025-й
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В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера новогодней комедии канала ТНТ "Небриллиантовая рука". Одну из ролей в фильме сыграла Катя Лель, которая сейчас снова популярна. С актрисой и певицей поговорил корреспондент "Дни.ру".

"Для меня Новый год – это обязательное приготовление вкусной и домашней еды, начиная от салата "Оливье" и заканчивая рыбой и мясом, – признается Катя. – Праздник встретим всей семье за столом, но будет у меня и любимая работа".

Лель призналась, что ждет наступление 2025-го.

"Мне кажется, что он будет прекрасным и чудесным для все нас", – считает Катя. У нее, как известно, есть прямая связь с инопланетянами. И пришельцы с далекой звезды через звезду российской эстрады передали точный космический прогноз. Устами артистки он был озвучен – оказалась приоткрытой завеса в скорое будущее:

"Это будет год трансформационный, – вещает Катя. – Будут происходить события, которые очень удивят общественность. Будут вскрываться истинные лица людей и будет проявляться космическая энергия".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, что в уходящем году артистка часто уверяла, что НЛО скоро даст о себе знать и получит огромное влияние над всей Землей. При этом артистка уверена, что в настоящем времени уже прослеживаются события за гранью чувственного опыта. "Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время", – пояснила вокалистка.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2024, 14:51
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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