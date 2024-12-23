Оливье заиграет по-новому: необычный рецепт классического блюда

Согревающий суп с тыквой и имбирем

Зима – время уютных вечеров дома, теплых пледов и горячих напитков. А что может быть лучше, чем чашка ароматного и согревающего супа? Представляем вам рецепт супа с тыквой и имбирем, который не только насытит, но и подарит тепло в холодный зимний вечер. Ингредиенты:Тыква — 500 гКартофель — 2 шт.