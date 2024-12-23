Оливье заиграет по-новому: необычный рецепт классического блюда

Ингредиенты:
- Креветки очищенные – 200 г
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Консервированный горошек – 100 г
- Соленые огурцы – 2 шт.
- Манго – 1 шт.
- Майонез – 150 г
- Соль, перец – по вкусу
- Зеленый лук – для украшения
Инструкция:
- Картофель и морковь отварите до готовности, затем остудите и нарежьте кубиками.
- Яйца сварите вкрутую, охладите и нарежьте кубиками.
- Креветки отварите в подсоленной воде в течение 2-3 минут, затем остудите и очистите.
- Соленые огурцы нарежьте маленькими кубиками.
- Манго очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- В глубокой миске соедините нарезанные картофель, морковь, яйца, соленые огурцы, консервированный горошек и манго.
- Добавьте очищенные креветки.
- Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.
- Переложите салат в красивую салатницу или разложите по индивидуальным порциям.
- Украсьте сверху мелко нарезанным зеленым луком.
Этот оригинальный оливье с креветками и манго удивит ваших гостей своим вкусом и презентацией. Приятного аппетита!