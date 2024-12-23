Шоколадные маффины: идеальная выпечка к чаю или прекрасный завтрак в будний день

Шоколадные маффины – это не просто десерт. Это настоящее удовольствие, которое порадует вас и ваших близких.

Эти кексы идеально подойдут как для утреннего завтрака, так и для уютного чаепития в кругу семьи. Их влажная текстура, нежный вкус и восхитительный аромат не оставят равнодушными никого.

Приготовление такого десерта — это простой и быстрый процесс, который не требует особых кулинарных навыков. Вам понадобятся всего несколько ингредиентов, которые легко найти на кухне. Давайте посомтрим, что вам потребуется для создания этих лакомств.

Ингредиенты на 9 порций:

• Яйцо — 1 шт.

• Сахар — 150 г

• Растительное масло — 40 мл

• Молоко (3,2%) — 200 мл

• Мука — 200 г

• Какао-порошок — 30 г

• Разрыхлитель теста — щепотка

• Соль — щепотка

• Шоколад (темный или молочный) — 120 г

Теперь перейдем к процессу приготовления:

Шаг 1/5: В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром до получения пышной массы. Это придаст вашим маффинам легкость и воздушность. Затем добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.

Шаг 2/5: Влейте молоко и добавьте все сухие ингредиенты — муку, какао, разрыхлитель и соль. Перемешивайте тесто до тех пор, пока не исчезнут комки. Тесто должно быть однородным и гладким.

Шаг 3/5: Нарежьте шоколад на мелкие кусочки или используйте шоколадные капли. Добавьте их в тесто и аккуратно перемешайте, чтобы шоколад равномерно распределился по всей массе.

Шаг 4/5: Подготовьте формочки для маффинов, заполнив их тестом на ⅔. Это необходимо, чтобы кексы могли подняться во время выпекания и не переполнили формы.

Шаг 5/5: Разогрейте духовку до 180 °С и выпекайте маффины в течение 20 минут. Проверяйте готовность с помощью деревянной шпажки: она должна выходить сухой из середины кекса.